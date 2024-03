Megawati Hangestri Cs Jadi Favorit Juara V-League, Pelatih Red Sparks Beri Pesan Ini ke Suporter Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daejeon CheongKwanJang Red Sparks (Daejeon Red Sparks) difavoritkan menjadi juara Liga Voli Putri Korea Selatan (V-League) melalui voting yang dilakukan fans dalam acara Media Day pada Senin, 18 Maret 2024. Megawati Hangestri dan kawan-kawan mendapat 72 persen suara mengalahkan raihan 33 persen dari tim divisi putra, Korean Air.

Tingginya persentase yang didapat Red Sparks disebut tak lepas dari peran suporter Indonesia. Sejak Megawati bergabung, jumlah pendukung Red Sparks dari Indonesia melambung tinggi. Terbukti dari jumlah pengikut di akun media sosial tim yang terus meningkat, bahkan kanal YouTube-nya sampai tembus lebih dari 100 ribu pelanggan.

Pelatih Daejeon Red Sparks, Ko Hee Jin, menyambut positif antusiasme tinggi dari para suporter Indonesia. Namun, dia juga tetap mengapresiasi peran penting suporter lokal di Korea Selatan dan memberi pesan khusus untuk mereka menjelang laga playoff V-League.

"Para penggemar Indonesia telah menunjukkan dukungan mereka dengan antusias. Begitu juga dengan para penggemar lokal yang sudah memberikan banyak cinta, itulah mengapa hasil ini menjadi mungkin. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membalas dukungan para penggemar," ujar dia seperti dikutip dari Naver.

Hal senada diungkapkan middle blocker Red Sparks, Jung Ho Young, yang mengaku terkejut dengan fanatisme dari para suporter Indonesia. Ia berjanji akan membalasnya dengan performa apik di lapangan. "Saya baru saja melihat hasil voting dan saya terkejut. Saya akan membalas dukungan para penggemar sebanyak mungkin dengan hasil terbaik," ujar dia.

Red Sparks yang menempati peringkat ketiga klasemen akhir babak reguler akan bersua Pink Spiders sebagai runner up. Pertandingannya bakal digelar dengan format best of three. Duel pertama akan digelar di Incheon Samsan World Gymnasium, Jumat, 22 Maret 2024.

Secara rekor pertemuan musim ini, Pink Spiders unggul dengan catatan empat kali menang berbanding dua milik Red Sparks. Duel terakhir di ronde keenam, Megawati dan kawan-kawan menang dengan skor 3-1 (25-23, 25-22, 25-27, 25-23).

Ko Hee Jin berjanji akan berusaha maksimal Red Sparks bisa meraih hasil terbaik dalam pertandingan babak playoff nanti. "Kami berada di peringkat ketiga pada babak reguler dan sebagai penantang, saya akan dengan rendah hati melakukan yang terbaik dalam setiap pertandingan," kata dia.

