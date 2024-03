Jadwal Playoff V-League: Pink Spiders vs Red Sparks, Pelatih Hillstate Berharap Duel Berlanjut hingga Game Ketiga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Megawati Hangestri dan kawan-kawan di tim Daejeon CheongKwanJang Red Sparks akan berjuang merebut tiket final dalam pertandingan playoff Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League). Mereka akan menghadapi Pink Spiders, mulai Jumat, 22 Maret.

Pertandingan playoff bakal digelar dengan format best of three. Duel pertama akan digelar di kandang Red Sparks, Incheon Samsan World Gymnasium, Jumat, 22 Maret 2024.

Pemenang dalam tiga laga playoff ini sudah dinantikan Hillstate di babak final. Hillstate langsung melaju ke partai puncak berkat keberhasilan memuncaki klasemen babak reguler.

Kondisi ini, serta skema jadwal membuat Hillstate difavoritkan menjadi juara. Mereka akan tampil lebih segar saat berlaga di final.

Pelatih Hillstate, Kang Seong-hyung, kini justru mendapat kabar baik lain dari babak playoff. Ia berharap kedua tim bertarung ketat hingga akhir. "Dari pada memilih, saya harap mereka melaju ke game ketiga,” kata dia sambil tertawa, ketiga ditanya siapa lawan dari playoff yang lebih dia pilih.

Itu berarti tim yang akan menghadapi mereka di final, mulai 28 Maret, akan memiliki stamina yang sudah terkuras.

Kini, Kang Seong-hyung berharap para pemainnya bisa memanfaatkan istirahat dengan baik. "Pertama-tama, Anda perlu memberi diri Anda istirahat. Pemain yang mengalami cedera kemungkinan besar membutuhkan istirahat lebih lama," kata dia.

Ia juga memiliki satu pekerjaan rumah khusus sebelum tampil di final. “Saya perlu banyak memberi latihan menerimaan dan melakukan servis mulai sekarang,” kata dia.

Komentar Pelatih Red Sparks

Sementara itu, pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, berjanji akan berusaha maksimal Red Sparks bisa meraih hasil terbaik dalam pertandingan babak playoff nanti. "Kami berada di peringkat ketiga pada babak reguler dan sebagai penantang, saya akan dengan rendah hati melakukan yang terbaik dalam setiap pertandingan," kata dia.

Ko Hee Jin mengatakan salah satu hal penting yang mesti diperhatikan anak asuhnya adalah soal melakukan servis dan penerimaan servis dari lawan. Menurut dia, ini merupakan aspek mendasar yang tak boleh dikesampingkan jika ingin menang.

"Servis dan penerimaan servis merupakan hal yang paling penting. Anda hanya bisa bermain baik jika tidak tersandung dalam hal-hal mendasar seperti itu," ujar dia dalam sesi jumpa pers menjelang pertandingan dikutip dari Naver, Selasa, 19 Maret 2024.

Secara rekor pertemuan musim ini, Pink Spiders unggul dengan catatan empat kali menang berbanding dua milik Red Sparks. Duel terakhir di ronde keenam, Megawati dan kawan-kawan menang dengan skor 3-1 (25-23, 25-22, 25-27, 25-23).

Jadwal Playoff V-League

Game pertama:

22 Maret 2024, 17.00, Pink Spiders vs Red Sparks

Game kedua:

24 Maret 2024, 17.00, Red Sparks vs Pink Spiders

Game ketiga: (bila diperkukan)

26 Maret 2024.

