Pink Spiders dan Red Sparks Berebut Tiket Final di Playoff V-League: Simak Komentar Pelatih Ko Hee-jin dan Marcello Abondanza

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Pink Spiders dan Red Sparks akan berlangsung di babak playoff Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League). Kedua tim akan berebut tiket final dalam tiga pertandingan (the best of three).

Pink Spiders, yang menempati peringkat dua klasemen, akan terlebih dahulu menjadi tuan rumah. Mereka akan menjamu Megawati Hangestri cs di Incheon Samsan World Gymnasium, Jumat sore, 21 Maret 2024, mulai 17.00 WIB.

Red Sparks dalam posisi lebih diunggulkan. Selain unggul secara peringkat dalam klasemen, mereka juga menang 4 kali dalam 6 pertemuan di babak reguler.

Kim Yeon-kyung dan Jelena Mrazenovic akan jadi andalan Pink Spiders dalam menyerang. Keduanya mampu tampil cukup tajam di babak reguler, menyumbang masing-masing 775 dan 501 poin.

Di kubu Red Sparks, Megawati Hangestri dan Giovanna Milana akan kembali jadi tumpuan dalam mendulang poin. Keduanya sudah jadi motor tim sejak babak reguler, masing-masing mencetak 736 dan 690 poin.

Pelatih Pink Spiders Marcello Abondanza mengatakan timnya akan tampil dengan membawa semangat penebusan setelah kalah di final tahun lalu.

"Kami tidak berhasil menajdi juara tahun lalu, tapi saya pikir peluang kami telah datang lagi. Tahun ini, kami akan melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan pada akhir tahun lalu," kata dia.

Sementara itu, pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, harus tampil tanpa kapten timnya yang cedera, Lee So-young. Ia pun sadar timnya kalah favorit dari lawan.

"Kami melaju dengan menempati posisi ketiga di liga reguler. Sebagai penantang, saya berencana untuk dengan rendah hati melakukan yang terbaik di setiap pertandingan," kata dia.

"Penggemar Cheong Kwan-Jang (Red Sparks) juga pasti akan melakukan yang terbaik."

Ia pun menjanjikan timnya bisa lolos ke final. "Saya akan memastikan Anda dapat menonton pertandingan di Suwon (markas Hillstate yang sudah lolos ke final)."

Jadwal Playoff V-League

Game pertama:

22 Maret 2024, 17.00, Pink Spiders vs Red Sparks

Game kedua:

24 Maret 2024, 17.00, Red Sparks vs Pink Spiders

Game ketiga: (bila diperkukan)

26 Maret 2024.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Berapa kali Pink Spider dan Red Sparks lolos ke final?