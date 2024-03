Bedah Kekuatan Pink Spiders, Lawan Red Sparks di Playoff Bola Voli V-League Korea Selatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pink Spiders akan menghadapi Red Sparks, yang diperkuat Megawati Hangestri, di babak playoff Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League). Kedua tim akan berebut tiket final dalam tiga pertandingan (the best of three).

Pink Spiders, yang menempati peringkat dua klasemen, akan terlebih dahulu menjadi tuan rumah. Mereka akan menjamu Megawati Hangestri cs di Incheon Samsan World Gymnasium, Jumat sore, 21 Maret 2024, mulai 17.00 WIB.

Pink Spiders dalam posisi lebih diunggulkan. Selain unggul secara peringkat dalam klasemen, mereka juga menang 4 kali dalam 6 pertemuan di babak reguler.

Seperti apa kekuatan Pink Spiders?

Mereka adalah tim yang paling sering lolos ke final (9 kali) dan paling sering juara (4 kali). Red Sparks baru lolos ke final 3 kali dan 3 kali pula meraih trofi.

Musim lalu, mereka juga masuk final. Namun, mereka gagal juara karena kalah oleh Hi-Pass. Karena itu mereka akan tampil di playoff kali ini dengan membawa semangat penebusan.

Media Korea Selatan, Ohmynews, Pink Spiders mencatatkan persentase kemenangan tertinggi (0,778) di babak reguler, dengan 28 kemenangan dan 8 kekalahan. Namun, mereka gagal langsung lolos ke final karena kalah satu poin dari Hillstate.

Kunci sukses Pink Spiders musim ini adalah kehadiran Kim Yeon-kyung. Pemain yang dijuluki Ratu Bola Voli Korea ini bisa dikatakan menjadi lebih dari separuh kekuatan tim. Torehan poinnya saat ini lebih banyak dari Megawati Hangestri dan Giovanna Milana di Red Sparks.

Selain itu, untuk mengatasi center yang dinilai relatif lemah, Pink Spiders merekrut Kim Su-ji di awal musim. Dia adalah teman dekat Kim Yeon-kyung yang juga mantan pemain timnas. Kerja sama keduanya menjadi inti kekuatan tim.

Pink Spiders memimpin klasemen di awal musim. Mereka kemudian tampil tersendat di putaran ketiga akibat menurunnya performa pemain asing Jelena Mrazenovic.

Pink Spiders akhirnya mencoret Jelena. Mereka menggantinya dengan Willow Johnson setelah paruh pertama musim. Dan sekitar waktu yang sama, seiring dengan pulihnya kondisi Reina Tokoku, mereka perlahan bangkit. Kim Yeon-kyung, Willow, dan Reina menjadi kekuatan segitiga tim dalam hal penyerangan.

Mereka menyapu bersih kemenangan pada putaran ke-5. Namun, kembali menurun di putaran keenam. Mereka kalah dari Red Sparks dan Pepper Savings Bank sehingga kalah bersaing dari Hillstate dalam persaingan berebut tiket final, dengan selisih 1 poin saja.

Kini, mereka siap menebus kekalahan putaran keenam dari Red Sparks di babak playoff. Mereka juga berambisi meredam Megawati Hangestri cs untuk menebus kegagalan juara pada musim lalu.

