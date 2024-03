Red Sparks Dikalahkan Pink Spiders di Game Pertama Playoff V-League, Simak Torehan Poin Megawati Hangestri dan Komentar Pelatih

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daejeon CheonKwanJang Red Sparks mendapat pukulan pada pertandingan pertama playoff Liga Bola Voli Korea Selatan (V-League). Mereka kalah 1-3 saat berlaga di kandang Pink Spiders, Samsan World Gymnasium, Incheon, Jumat, 22 Maret 2024.

Sempat memenangi set pertama, Red Sparks akhirnya kalah 1-3 (25-22, 13-25, 23-25, 23-25).

Giovanna Milana dan Megawatti Hangestri tampil tajam dalam laga ini. Mereka menyumbang 31 dan 20 poin. Sayang pemain Red Sparks lainnya tak ada yang mampu menyumbang lebih dari 10 angka.

Di kubu Pink Spiders, ada tiga pemain yang mampu mencetak dua digit poin. Mereka adalah Willow Johnson (25), Kim Yeon-kyung (23), dan Raina (18).

Terpukul Pemain Cedera

Dalam laga ini, Red Sparks tak bisa memainkan blocker utama sekaligus kapten Lee So-young yang cedera pergelangan kaki. Penggantinya, Jeong Ho-young, harus ditarik keluar karena mengeluh nyeri lutut kiri di set ketiga. Han Song-i masuk menggantikannya, tapi tak mampu banyak menolong keadaan.

Pelatih Red Sparks, Go Hee-jin, menilai persiapan untuk laga ini sudah berjalan baik. Para pemain juga tampil bagus di awal laga. Namun, setelah itu muncul masalah dalam koneksi dan paling pengertian pemain.

“Di momen krusial, terjadi kesalahan,” ujarnya, “Hal yang paling mengecewakan adalah meski saya banyak mempersiapkan koneksi, namun banyak kesalahan yang muncul.”

“Koneksi adalah sesuatu yang saya yakini dimiliki tim ini karena saya cukup berlatih. Namun, sangat disayangkan kami melakukan banyak kesalahan,” kata dia.

Apa penyebabnya? “Anda bisa mengatakan itu psikologis atau pengalaman, tapi menurut saya tidak seperti itu. Itu tidak berhasil saat ini," kata dia.

Red Sparks harus memenangi game kedua di kandang, Minggu, 24 Maret, untuk memaksakan digelarnya game ketiga di markas Pink Spiders. Playoff memakia sistem the best of three, dengan tim yang bisa menang dua kali lolos ke final.

Dengan kekalahan di game pertama, Go Hee-jin tetap optimistis. “Saya akan melakukan persiapan yang matang agar bisa menanganinya dengan baik dan datang ke Incheon,” kata dia.

