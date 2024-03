Ratu Voli Korea Selatan Kim Yeon Koung Akui Red Sparks adalah Lawan yang Sulit Dikalahkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ratu Voli Korea Selatan Kim Yeon-koung mengakui Megawati Hangestri dan kawan-kawan merupakan lawan yang sulit dikalahkan. Hal ini disampaikan usai dia bersama Heungkuk Life Insurance Pink Spiders mengalahkan Daejeon JungKwanJang Red Sparks dalam laga terakhir babak playoff Liga Voli Korea Selatan (V-League) pada Selasa 26 Maret 2024.

"Sangat sulit untuk bisa lolos ke babak final. Ini bukan pertandingan yang mudah karena para pemain Red Sparks bermain baik hingga akhir pertandingan. Tapi akhirnya, kemenangan berpihak pada kami," ujar dia seperti dikutip dari Naver.

Pink Spiders, sebelumnya, berhasil mengalahkan Red Sparks pada laga ketiga di Samsan World Gymnasium, Incheon dengan skor 3-0 (25-18, 25-19, 25-19). Hasil tersebut membuat tim asuhan Marcello Abbondanza menang dengan agregat 2-1. Mereka kemudian bakal bersua Hyundai Engineering & Construction Hillstate pada partai final.

Kim Yeon Koung bekerja begitu keras sepanjang pertandingan sampai membuat suaranya serak karena terlalu sering berteriak. Atlet berusia 35 tahun itu pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan lolos ke final ketiga kalinya secara beruntun. Ia menegaskan kemenangan menjadi harga mati yang mesti diraih.

"Sepanjang pertandingan, saya cukup sering berteriak dan berbicara sehingga membuat tenggorokan saya kering. Hari ini dan besok saya tidak akan berbicara dan akan tetap diam," ucap dia sambil tertawa. "Ini menjadi kesempatan lain bagi kami (untuk menjadi juara). Saya akan memaksimalkan kesempatan ini untuk meraih gelar juara pertama kami. Tujuan saya kali ini adalah untuk meraih kemenangan."

Pink Spiders tercatat sudah tiga kali beruntun lolos ke final V-League Korea Selatan. Namun pada dua edisi sebelumnya, mereka selalu kalah. Pada musim 2020-2021, Pink Spiders dikalahkan GS Caltex. Kemudian musim 2022-2023, mereka dibuat babak belur oleh Gimcheon Hi-Pass. Terakhir kali Pink Spiders menjadi juara pada musim 2018-2019 usai mengalahkan Gimcheon Hi-Pass.

Duel Pink Spiders vs Hillstate dalam babak final V-League Korea Selatan akan menggunakan format best of 5. Hillstate bakal lebih dulu menjadi tuan rumah pada dua leg pertama dengan laga digelar di Suwon Gymnasium pada 28 Maret dan 30 Maret 2024.

Klub voli Korea Red sparks menang melawan Pink spiders. Naver.com

