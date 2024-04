Jadwal Timnas U-23 Indonesia: Jumat 5 April Hadapi Arab Saudi dalam Uji Coba di Dubai

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-23 Indonesia kini tengah bersiap menghadapi Piala Asia U-23 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong ini sedang melakukan pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab.

Dalam rangkaian pemusatan latihan itu, Timnas U-23 akan melakukan dua laga uji coba. Salah satunya akan dilakukan pada Jumat, 5 April 2024. Tim Garuda Muda akan melawan Arab Saudi. Setelah itu, pada Selasa, 8 April, giliran Uni Emirat Arab yang akan dihadapi.

Shin Tae-yong mengungkapkan targetnya dalam dua laga uji coba selama masa persiapan menuju Piala Asia U-23 2024. Fokus dalam partai tersebut bukan pada hasil akhir, melainkan peningkatan fisik para pemain.

"Fokus kami adalah bagaimana meningkatkan fisik pertandingan para pemain dan kekompakan mereka selama di dua laga uji coba nanti," ujar dia seperti dikutip dari situs resmi PSSI, Rabu, 3 April 2024.

Skuad Garuda sedang menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab yang akan berlangsung hingga 10 April mendatang. Hokky Caraka dan kawan-kawan dijadwalkan melakoni dua laga uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebelum bertanding di Piala Asia U-23..

Timnas U-23 Indonesia akan lebih dulu menghadapi Arab Saudi pada 5 April, kemudian tiga hari berselang atau tepatnya pada 8 April, mereka melawan Uni Emirat Arab. Kedua pertandingan tersebut bakal digelar secara tertutup.

Shin Tae-yong mengatakan saat ini para pemainnya akan disiapkan untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Namun dia menegaskan bahwa dua laga tersebut merupakan rangkaian dari persiapan menuju Piala Asia U-23 2024. Fokus utamanya, kata dia, tetap pada pertandingan pertama melawan Qatar pada 15 April mendatang.

"Ya memang walaupun ada dua laga uji coba, kita fokus lebih dahulu ke dua pertandingan itu. Namun, fokus utama kita adalah pertandingan perdana melawan Qatar pada 15 April," kata pelatih berusia 53 tahun itu menerangkan.

Saat ini para pemain timnas U-23 Indonesia yang sudah bergabung dalam pemusatan latihan. Sebagian besar berasal dari klub Liga 1. Sementara untuk para pemain abroad akan menyusul dengan jadwal yang berbeda-beda. Rafael Struick dan Ivar Jenner dijadwalkan tiba di Dubai hari ini Rabu, 3 April, kemudian Pratama Arhan akan menyusul pada Kamis, 4 April. Sementara itu, Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On belum dipastikan bisa bergabung atau tidak.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Timnas U-23 Indonesia tergabung dalam grup A Piala Asia U-23 2024 bersama Qatar, Yordania, dan Australia. Shin Tae-yong dan PSSI sepakat memasang target lolos ke empat besar yang sekaligus mengamankan tiket Olimpiade Paris 2024.

Jadwal Timnas U-23 Indonesia

Uji Coba

Jumat, 4 April 2024: Indonesia vs Arab Saudi

Selasa, 8 April 2024: Indonesia vs Uni Emirat Arab

Piala Asia U-23 2024

15 April 2024: 22.30, Qatar vs Indonesia

18 April 2024: 20.00, Indonesia vs Australia

21 April 2024: 22.30, Yordania vs Indonesia.

Pilihan Editor: 4 Pemain Terancam Batal Perkuat Timnas U-23 Indonesia, Justin Hubner hingga Alfeandra Dewangga