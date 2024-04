Profil Polina Shemanova, Pevoli Incaran Jakarta Pertamina Enduro

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa transfer Proliga 2024 menampilkan kedatangan pemain baru di klub bola voli putri Jakarta Pertamina Enduro. Setelah Giovanna Milana, klub voli ini mendatangkan pemain asal Rusia, Polina Shemanova.

Kedatangan Polina Shemanova ke Jakarta Pertamina Enduro diungkapkan sejumlah akun Instagram yang rutin mengabarkan bursa transfer Proliga 2024, termasuk @volindo.update dan @volley.id.

Siapa Polina Shemanova?

Polina Shemanova outside hitter yang telah berpengalaman di berbagai klub dan tim nasional. Ia telah bermain di beberapa klub ternama di Turki dan Amerika Serikat sebelum bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro. Salah satu pencapaiannya yang mencolok adalah ketika bersama Galatasaray Daikin, membantu klub juara dalam BVA Cup 2023-2024.

Ia juga memperkuat tim nasional atau timnas Rusia dalam berbagai turnamen. Di level junior, ia meraih medali perunggu sebanyak tiga kali, termasuk di Kejuaraan Dunia U-19 2017, Kejuaraan Dunia U-20 2019, dan Festival Youth Olympic Eropa 2017.

Dikutip dari Cuse, dia bermain untuk Syracuse University dari tahun 2018 hingga 2023 dan meraih penghargaan sebagai AVCA Honorable Mention All-American sebanyak dua kali, dan All-ACC First Team sebanyak tiga kali. Ia juga pernah meraih gelar Best Outside Hitter di Atlantic Coast Conference pada musim 2022-2023.

Dengan bergabungnya Shemanova bersama Giovanna Milana, klub ini telah mengontrak dua pemain asing untuk memperkuat skuad mereka di Proliga 2024.

Dua pemain asing ini akan membantu Hanny Budiarto, Tasya Aprilia Putri, Azzahra Dwi Febyane. Proliga 2024 akan berlangsung 25 April hingga 21 Juli. Jakarta Pertamina Enduro akan bersaing dengan Bandung Bank BJB Tandamata, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jakarta STIN BIN, Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Elektrik PLN, dan pendatang baru Jakarta Livin Mandiri.

