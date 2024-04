Tim Voli Red Sparks Sudah Tiba di Indonesia, Siap Hadapi Indonesia All Stars pada 20 April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Klub bola voli Red Sparks dari Korea Selatan sudah berada di Indonesia. Mereka di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Selasa malam, 16 April 2024.

Red Sparks, yang musim lalu diperkuat Megawati Hangestri di V-League, akan menjalani laga persahabatan melawan tim Indonesia All Stars di Jakarta, pada 20 April 2024. Sehari sebelumnya, mereka juga akan menggelar gala dinner dengan suporter.

Baca Juga: Menpora Dito Ariotedjo Sebut Kehadiran Red Sparks yang Diperkuat Megawati Hangestri Momentum Angkat Kiprah Voli Indonesia

Kementerian Pemuda dan Olahraga berharap kehadiran Red Sparks bisa membangkitkan olahraga voli di Indonesia. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kemenpora, Ferdinand Kamariki Tangkudung, berharapa acara nanti bisa berjalan lancar, sehingga mampu menarik minat masyarakat untuk mencintai olahraga voli.

"Red Sparks akan tampil full team melawan Indonesia All Stars, yang pastinya menarik untuk di tunggu nanti tanggal 20. Jadi kami harap ini saatnya untuk menaikkan industri olahraga voli, semua menantikan kebangkitan dunia olahraga voli Indonesia," kata Ferdinand dalam laman Kemenpora RI, Rabu.

Ferdinand yang langsung menyambut kedatangan pemain dan ofisial tim tersebut, bersyukur rombongan klub itu tiba dengan selamat. Ia juga berharap, laga persahabatan bertajuk "Fun Volley Ball" di Indonesia Arena nanti akan berlangsung menarik dan menghibur para penonton, khususnya pecinta olahraga voli.

Rombongan Red Sparks yang tiba di Indonesia berjumlah 42 orang yang terdiri dari pemain, ofisial, pelatih, tim manajemen, dan media internal.

Red Sparks bakal menurunkan skuad utamanya yang salah satunya diperkuat oleh pemain voli nasional Indonesia, yaitu Megawati “Megatron” Hangestri Pertiwi yang bermain untuk tim asal Negeri Ginseng tersebut.

Kehadiran Megawati dalam skuad Red Sparks diketahui membuat popularitas klub itu melesat, bukan hanya di Korea Selatan, tetapi juga di Tanah Air.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hal itu terlihat dari banyaknya penggemar Red Sparks yang menanti kedatangan rombongan klub tersebut di Terminal Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka terlihat antusias mengabadikan momen bersama Yeum Hye-seon dan rekan-rekannya.

Melihat antusias itu, klub tersebut juga membalasnya dengan ucapan salam perkenalan.

"Hello Indonesia. We are in Jakarta (Kami hadir di Jakarta, red)," ujar para pemain Red Sparks kepada para penggemar yang menunggu mereka.





Pilihan Editor: Indonesia Tambah Kuota Atlet yang Lolos Olimpiade Paris 2024, Terbaru Atlet Balap Sepeda Bernard Benyamin van Aert