Jadwal Final Four Proliga 2024: Putaran Pertama Berlangsung di Surabaya 4-7 Juli, Simak Harga Tiketnya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal kompetisi bola voli Proliga 2024 akan memasuki babak final four, yang berlangsung dua putaran. Untuk putaran pertama akan berlangsung akhir pekan ini di Surabaya.

Empat peserta dari sektor putra dan putri akan bersaing dalam format kompetisi penuh, alias saling bertemu dua kali. Tim yang finis di dua besar klasemen akan lolos ke grand final.

Daftar Tim yang Berlaga di Final Four Proliga 2024

Putra

1. Jakarta LavAni Allo Bank Electric

2. Palembang Bank SumselBabel

3. Jakarta STIN BIN

4. Jakarta Bhayangkara Presisi.

Putri

1. Jakarta Popsivo Polwan

2. Jakarta BIN

3. Jakarta Pertamina Enduro

4. Jakarta Elektik PLN.

Harga Tiket

Untuk final four Proliga 2024 putaran pertama di Surabaya, panitia menyediakan dua kategori tiket untuk menonton langsung. Tiket reguler dibanderol Rp 150 ribu, sedangkan tiket VIP dihargai Rp 300 ribu.

Jadwal Final Four Proliga 2024

(Live Moji TV dan Vidio)

Putaran 1 (4-7 Juli 2024)

Lokasi: GOR Bung Tomo, Surabaya

Kamis, 4 Juli 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Pertamina Enduro

16.00 WIB: Putra - Palembang Bank SumselBabel vs Jakarta STIN BIN

18.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN.

Jumat, 5 Juli 2024

14.00 WIB: Putri - Jakarta BIN vs Jakarta Electric PLN

16.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta Bhayangkara Presisi

18.30 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro.

Sabtu, 6 Juli 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta Bhayangkara Presisi vs Palembang Bank SumselBabel

16.00 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta STIN BIN.

Minggu, 7 Juli 2024

14.00 WIB: Putra - Jakarta STIN BIN vs Jakarta Bhayangkara Presisi

16.00 WIB: Putri - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta STIN BIN

18.30 WIB: Putra - Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Palembang Bank SumselBabel.

