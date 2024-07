China Juara Badminton Asia Junior Championships 2024, Persembahan Terakhir untuk Zhang Zhi Jie

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis beregu China berhasil menjuarai BNI Badminton Asia Junior Championships 2024 seusai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-1. Bagi China, keberhasilan tersebut merupakan titel kesembilan, setelah meraih gelar juara pada 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2018.

Dikutip dari catatan hasil pertandingan yang diterima di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024, skuad asal Negeri Tirai Bambu memperoleh poin dari Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi (ganda putra), Wang Zi Jun (tunggal putra), dan Chen Fan Shu Tian/Liu Jia Yue (ganda putri).

Pasangan Hu/Lin membuka keunggulan China seusai mengalahkan pasangan Korea Selatan, Lee Hyeong Woo/Lee Jong Min dengan 21-14, 21-19. Tim asal Negeri Ginseng sempat menyamakan kedudukan seusai tunggal putri China, Xu Wen Jing menyerah di tangan wakil Korea Selatan, Kim Min Sun 7-21, 21-19, 14-21.

China kemudian tancap gas dengan meraih dua poin tambahan dari Wang Zi Jun yang mengalahkan tunggal putra Korea Selatan, Lee Sun Jin 21-13, 21-8. Adapun pasangan Chen/Liu menjadi penentu seusai mengatasi perlawanan ganda putri Korea Selatan, Kim Min Ji/Yeon Seo Yeon dua gim langsung dengan skor 21-16, 22-20.

Kemenangan tim beregu campuran China di turnamen BNI Badminton Asia Junior Championships 2024 meninggalkan duka mendalam mengingat salah satu pemain tunggal putra andalannya yakni Zhang Zhi Jie meninggal dunia. Saat naik podium, pelatih tunggal putra Negeri Tirai Bambu, Zhang Qi membawa jersey mendiang Zhang Zhi Jie sebagai persembahan terakhir sehingga membuat seluruh penggawa China terharu sampai meneteskan air mata.

Para pemain yang naik podium BNI Badminton Asia Junior Championships 2024 dari Malaysia, Indonesia, sampai Korea Selatan juga memberikan ucapan belasungkawa kepada tim beregu campuran China selepas acara pengalungan medali.

Berikut hasil final China vs Korea Selatan (3-1)

Ganda putra: Hu Ke Yuan/Lin Xian Yi vs Lee Hyeong Woo/Lee Jong Ming 21-14, 21-19.

Tunggal putri: Xu Wen Jing vs Kim Min Sun 7-21, 21-19, 14-21.

Tunggal putra: Wang Zi Jun vs Lee Sun Jin 21-13, 21-8.

Ganda putri: Chen Fan Shu Tian/Liu Jia Yue vs Kim Min Ji/Yeon Seo Yeon 21-16, 22-20.

Ganda campuran: Lin Xian Yi/Liu Yuan Yuan vs Cho Hyeon Woo/Cheon Hye In (tidak dimainkan).

