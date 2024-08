Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Olimpiade Paris 2024 resmi berakhir pada Minggu, 11 Agustus 2024. Upacara penutupan digelar di Stade de France di utara Paris dengan dihadiri sekitar 71.500 penonton.

Pada olimpiade kali ini, Amerika Serikat menjadi juara umum setelah memuncaki klasemen akhir perolehan medali dengan mengumpulkan 40 medali emas. Jumlah emas ini sama dengan Cina, namun unggul dalam koleksi perak sebanyak 44 medali.

Sementara itu, kontingen Indonesia berhasil finis di posisi ke-39 dalam klasemen perolehan medali Olimpiade Paris 2024, bersama Aljazair. Tim merah putih mengumpulkan dua emas dan satu perunggu.

Dua medali emas disumbangkan oleh Veddriq Leonardo dari cabang panjat tebing dan lifter Rizki Juniansyah dari angkat besi. Medali perunggu diraih atlet bulu tangkis tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung.

Perolehan Medali Indonesia di Olimpiade

Olimpiade Paris 2024 menjadi keikutsertaan Indonesia ke-17 dalam ajang kejuaraan internasional empat tahunan itu. Tim Merah Putih pertama kali tampil di Olimpiade Helsinki 1952.

Indonesia hanya pernah absen sebanyak dua kali dalam ajang Olimpiade. Pertama, pada Olimpiade Tokyo 1964 karena mendapat sanksi dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) akibat partisipasi dalam ajang olahraga Games of the New Emerging Forces (GANEFO) yang digagas Presiden Sukarno. Kedua, pada Olimpiade Moskow 1980, karena ambil bagian dari boikot yang dimotori Amerika Serikat sebagai protes terhadap invasi Uni Soviet ke Afghanistan.

Sepanjang 17 kali partisipasi dalam Olimpiade Musim Panas, Tim Merah Putih telah mencatatkan raihan medali sebanyak 38, terdiri dari 9 emas, 14 perak, dan 15 perunggu. Indonesia pertama kali meraih medali pada Olimpiade Seoul 1988, yakni dengan 1 perak yang disumbangkan tim panahan putri.

Adapun perolehan medali Indonesia di olimpiade dari masa ke masa adalah sebagai berikut:

1. Olimpiade Seoul, Korea 1988

- Medali Perak cabang olahraga panahan beregu dipersembahkan oleh tiga atlet yakni Nurfitriyana Saiman, Kusuma Wardhani, dan Lilies Handayani

2. Olimpiade Barcelona, Spanyol 1992

- Medali Emas cabang bulu tangkis tunggal putri: Susi Susanti

- Medali Emas cabang bulu tangkis tunggal putra: Alan Budi Kusuma

3. Olimpiade Atlanta, Amerika Serikat 1996

- Medali Emas cabang bulu tangkis ganda putra: Rexy Mainaky dan Ricky Subagja

- Medali Perak cabang bulu tangkis tunggal putri: Mia Audina

- Medali Perunggu cabang bulu tangkis ganda putra: Antonius Ariantho dan Denny Kantono

- Medali Perunggu cabang bulu tangkis tunggal putri: Susi Susanti

4. Olimpiade Sydney, Australia 2000

- Medali Emas cabang bulu tangkis ganda putra: Tony Gunawan dan Candra Wijaya

- Medali Perak cabang bulu tangkis ganda campuran: Tri Kusharjanto dan Minarti Timur

- Medali Perak cabang bulu tangkis tunggal putra: Hendrawan

- Medali Perak cabang angkat besi 48 kg putri: Raema Lisa Rumbewas

- Medali Perunggu cabang angkat besi 48 kg putri: Sri Indriyani

- Medali Perunggu cabang angkat besi 48 kg putri: Winarni Binti Slamet

5. Olimpiade Athena 2004

- Medali Emas cabang bulu tangkis tunggal putra: Taufik Hidayat

- Medali Perunggu cabang bulu tangkis tunggal putra: Sony Dwi Kuncoro

- Medali Perunggu cabang bulu tangkis ganda putra: Eng Hian dan Flendy Limpele

- Medali Perak cabang angkat besi 53 kg putri: Raema Lisa Rumbewas

6. Olimpiade Beijing, China 2008

- Medali Emas cabang bulu tangkis ganda putra: Hendra Setiawan Markis Kido

- Medali Perak cabang bulu tangkis ganda campuran: Nova Widianto dan Liliyana Natsir

- Medali Perunggu cabang bulu tangkis tunggal putri: Maria Kristin Yulianti

- Medali Perunggu cabang angkat besi 56 kg putra: Eko Yuli Irawan

- Medali Perunggu cabang angkat besi 62 kg putra: Triyatno

- Medali Perunggu cabang angkat besi 53 kg putri: Raema Lisa Rumbewas

7. London, Inggris 2012

- Medali Perak cabang angkat besi 69 kg putra: Triyatno

- Medali Perak cabang angkat besi 53 kg putri: Citra Febrianti

- Medali Perunggu cabang angkat besi 62 kg putra: Eko Yuli Irawan

8. Rio, Brasil 2016

- Medali Emas cabang bulu tangkis ganda campuran: Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir

- Medali Perak cabang angkat besi 48 kg putri: Sri Wahyuni Agustiani

- Medali Perak cabang angkat besi 62 kg putra: Eko Yuli Irawan

9. Tokyo, Jepang 2020

- Medali Emas cabang bulu tangkis ganda putri: Greysia Polii dan Apriyani Rahayu

- Medali Perunggu cabang bulu tangkis tunggal putra: Anthony Sinisuka Ginting

- Medali Perak cabang angkat besi 61 kg putra: Eko Yuli Irawan

- Medali Perunggu cabang angkat besi 48 kg putri: Windy Cantika Aisah

- Medali Perunggu cabang angkat besi 73 kg putra: Rahmat Erwin Abdullah

10. Paris, Perancis 2024

- Medali Emas cabang panjat tebing: Veddriq Leonardo

- Medali Emas cabang angkat besi 73 kg putra: Rizki Juniansyah

- Medali Perunggu cabang bulu tangkis: Gregoria Mariska Tunjung

