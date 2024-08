Rekap Hasil Japan Open 2024: 3 Wakil Indonesia Lolos ke Perempat Final, Empat Lainnya Kandas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak tujuh wakil Indonesia bertanding di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Japan Open 2024. Tiga wakil di antaranya berhasil melaju ke babak perempat final.

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto menjadi wakil pertama sukses mengantongi tiket ke fase delapan besar turnamen BWF Super 750 itu pada Kamis, 22 Agustus 2024. Ganda putra andalan Merah Putih ini melaju usai menyingkirkan wakil Malaysia.

Fajar / Rian menang lewat pertarungan rubber game atas Choong Hon Jian / Muhammad Haikal di Yokohama Arena. Sempat kalah di gim pertama, mereka bangkit dan membungkus kemenangan 16-21,21-8, 21-15.

Meski menang, Fajar/Rian tidak puas dengan performa mereka. Keduanya merasa masih bermain buruk dan membuat banyak kesalahan, terutama di gim pertama. Ini akan mereka benahi di laga berikutnya..“Besok kami akan bertemu pasangan Malaysia lagi. Ini pastinya juga tidak mudah, apalagi akhir-akhir ini penampilan lawan baik dan trennya lagi naik. Jadi kami harus mewaspadai lawan,” kata Rian seusai pertandingan.

“Di dua pertandingan yang sudah dijalani, kami belum bermain 100 persen. Juga masih banyak melakukan kesalahan. Untuk besok semoga bisa lebih safe, lebih taktis, dan mengurangi kesalahan sendiri,” ucap dia lagi.

Langkah Fajar / Rian ke perempat final juga diikuti dua ganda putra Indonesia lainnya, Muhammad Shohibul Fikri / Daniel Marthin dan Leo Rolly Carnando / Bagas Maulana. Fikri / Daniel lolos usai membungkam wakil Taiwan, Lee Fang-chih/Lee Fang-jen dua gim langsung. Sedang Leo/Bagas memenangi Derbi Merah Putih atas Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Sayangnya, pada sektor lain, Indonesia dipastikan sudah kehabisan wakil. Di tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo tumbang menghadapi pebulu tangkis Prancis, Alex Lanier, 14-21, 13-21.

Dari tunggal putri, Ester Nurumi Tri Wardoyo, juga terhenti di 16 besar Japan Open 2024. Adik Chico ini harus mengakui keunggulan wakil Thailand, Supanida Katethong, meski mampu merebut gim pertama.

“Sayang di gim kedua dan ketiganya, lawan sudah mengubah pola permainan. Lawan sudah meningkatkan tempo permainan, sementara saya masih tampil dengan pola yang tak berubah,” kata Ester menuturkan.

“Saya merasa kecolongan karena tidak menerapkan pola seperti yang saya harapkan di gim pertama. Lawan bisa mendapat polanya, sedangkan saya kurang sabar dan banyak melakukan kesalahan sendiri,” ucap dia lagi.

Di ganda campuran, Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati tidak dapat membendung pasangan Hong Kong Tang Chung Man / Tse Ying Suet. Mereka kalah tiga gim lawan unggulan keenam itu.

Dalam perempat final Japan Open, Jumat, 23 Agustus 2024, Fajar / Rian akan bertemu Goh Sze Fei / Nur Izzuddin dari Malaysia. Leo / Bagas menghadapi wakil tuan rumah Kenya Mitsuhashi / Hiroki Okamura. Sementara itu, Fikri / Bagas dijadwalkan bentrok dengan ganda putra Cina, Chen Bo Yang/Liu Yi. Dengan habisnya wakil di nomor lain, tinggal ganda putra yang menjadi asa Indonesia untuk meraih gelar Japan Open 2024.

Hasil Pertandingan Wakil Indonesia di 16 Besar Japan Open 2024.

Tunggal Putra

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Alex Lanier (Prancis): 14-21, 13-21

Tunggal Putri

Ester Nurumi Tri Wardoyo vs Supanida Katethong (Thailand): 21-19, 9-21, 7-21

Ganda Putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (4) vs Choong Hon Jian/Muhammad Haikal (Malaysia): 16-21, 21-8, 21-15

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin vs Lee Fang-chih/Lee Fang-jen (Taiwan): 21-16, 21-12

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani: 21-18, 21-16

Ganda Campuran

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Tang Chung Man/Tse Ying Suet (6/Hong Kong): 21-17, 10-21, 12-21.

