Rekap Hasil dan Jadwal Japan Open 2024 Sabtu 23 Agustus, Fikri / Daniel dan Leo / Bagas Berjuang ke Final

TEMPO.CO, Jakarta - Dua dari tiga ganda putra Indonesia berhasil mengamankan tiket ke semifinal turnamen bulu tangkis Japan Open 2024. Peluang menciptakan All Indonesian Final di Yokohama Arena terbuka.

Da wakil Indonesia di babak empat besar turnamen BWF Super 750 itu adalah duet yang baru dipasangkan, yakni Muhammad Shohibul Fikri / Daniel Marthin dan Leo Rolly Carnando / Bagas Maulana. Sementara itu, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto, yang berstatus ganda putra terbaik Indonesia saat ini sekaligus unggulan keempat Japan Open, justru terhenti di perempat final.

Menjadi pasangan Indonesia pertama yang bertanding dalam perempat final di Yokohama Arena, Jumat, 23 Agustus 2024, Fikri / Daniel tampil solid menghadapi Chen Bo Yang / Liu Yi dari Cina. Mereka hanya membutuhkan waktu 34 menit untuk mengatasi perlawanan Chen/Liu dua gim langsung. Fikri/Daniel pun mengungkapkan kunci sukses mengamankan kemenangan di perempat final.

“Strategi kemenangan kami tadi, dari awal menekan terus. Kami harus menyerang duluan. Permainan depannya tidak boleh kalah. Yang penting dari pertandingan ke pertandingan kami terus berusaha yang terbaik,” kata Daniel dikutip dari PBSI.

“Di lapangan tadi komunikasi dan fokus kami begitu lancar. Kami harus bisa menguasai di lapangan dan siap terus. Kami tahu mereka juga bukan lawan yang mudah. Jadi kami harus fokus terus dari awal,” kata Fikri menambahkan.

Sayangnya, langkah Fikri / Daniel gagal diikuti Fajar/ R ian. Bertemu wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, mereka takluk dalam pertarungan rubber game, 16-21, 21-10, 16-21. Meskipun sempat bangkit pada gim kedua, ganda putra Indonesia tersebut kembali keteteran dalam gim ketiga atau penentuan, seperti diakui oleh Muhammad Rian Ardianto. “Dari bertahan balik serang mereka sangat baik hari ini. Beberapa kali seharusnya kami bisa mematikan (lawan), malah jadi mati sendiri,” Rian menuturkan.

“Lawan bermain baik hari ini, sedangkan kami masih banyak melakukan kesalahan sendiri. Banyak poin untuk lawan dan ini menjadi bumerang bagi kami sendiri,” ujar Fajar.

Sementara itu, Leo / Bagas, wakil terakhir Merah Putih yang bertanding, sukses meraih tiket ke semifinal usai menyingkirkan pasangan tuan rumah Jepang, Kenya Mitsuhashi / Hiroki Okamura. Leo / Bagas menyusul Fikri / Daniel berkat permaian agresif yang mereka perlihatkan di lapangan melawan Mitsuhasi/Okamura sehingga kemenangan straight game pun mampu diamankan. “Bersyukur bisa menang dan maju ke semifinal. Hasil ini merupakan semifinal pertama kami sebagai pasangan baru. Hasil ini juga sekaligus bisa menambah semangat baru,” kata Leo.

“Dibanding gim pertama, gim kedua lebih mudah. Ini karena pasangan Jepang banyak mati sendiri. Selain itu, pola permainan kami memang lebih enak dan pas. Hal itu membuat ganda Jepang kewalahan juga dan akhirnya kami bisa unggul jauh,” ujar Bagas.

Pada semifinal Sabtu, 24 Agustus 2024, Leo / Bagas akan bertemu dengan Goh Sze Fei / Nur Izzuddin, yang mengalahkan Fajar / Rian. Sedangkan, Fikri / Daniel menghadapi andalan Korea Selatan, Kang Min-hyuk / Seo Seung-jae.

Hasil Pertandingan Wakil Indonesia di Perempat Final Japan Open 2024:

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin vs Chen Bo Yang/Liu Yi (Cina): 21-14, 21-14

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (4) vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (8/Malaysia): 16-21, 21-10, 16-21

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura (Jepang): 21-15, 21-12

Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia di Semifinal Japan Open 2024:

Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin vs Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae (3/Korea Selatan): Partai ke-2

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (8/Malaysia): Partai ke-5

