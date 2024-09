2 Berita Bursa Transfer: Mats Hummels Pindah ke AS Roma, Victor Osimhen Gabung Galatasaray

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita bursa transfer pada Kamis, 5 September 2024, menampilkan dua perpindahan di Liga Eropa. Mats Hummels dan Victor Osimhen sama-sama berlabuh di klub baru.

Bek asal Jerman, Mats Hummels, resmi berseragam AS Roma setelah didatangkan dengan status bebas transfer pada musim panas 2024.

Transfer tersebut diumumkan AS Roma melalui situs resmi mereka pada Kamis dinihari WIB, 5 September.

"AS Roma dengan senang hati mengumumkan kedatangan Mats Hummels. Dia pernah has bermain untuk Borussia Dortmund and Bayern Muenchen di sepanjang kariernya," demikian pernyataan Giallorossi.

Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, Hummels menandatangani kontrak selama satu tahun hingga Juni 2025 dengan gaji 2.5 juta euro (sekitar Rp42,8 miliar)

Hummels sendiri meninggalkan Dortmund setelah kontraknya habis di akhir musim lalu. bek berusia 35 tahun itu telah bermain untuk Dortmund selama 13 musim dan total mencatatkan 508 penampilan di seluruh kompetisi.

Setelah membantu Dortmund memenangkan Bundesliga pada 2010 dan 2011, Hummels pindah ke Bayern Muenchen pada 2016 dan sukses mempersembahkan tujuh trofi selama tiga musim di Allianz Arena sebelum kembali ke Dortmund pada tahun 2019.

Di musim terakhirnya bersama Dortmund, Hummels menjadi pemain penting yang mengantarkan timnya ke final Liga Champions Champions, meski harus kalah dari Real Madrid di Stadion Wembley.

Di tingkat internasional, Hummels telah 78 kali membela Timnas Jerman dengan prestasi terbaiknya adalah menjuarai Piala Dunia pada tahun 2014.

AS Roma mendatang Hummels untuk menggantikan Chris Smalling yang dilepas ke klub Arab Saudi, Al Fayha baru-baru ini.

Osimhon Pindah ke Galatasaray

Galatasaray akhirnya secara resmi mengumumkan kedatangan Victor Osimhen dari klub Italia, Napoli dengan status pinjaman selama satu musim.

"Kesepakatan telah dicapai dengan SSCN Napoli untuk untuk meminjam Victor James Osimhen," demikian pernyataan Galatasaray di situs resmi mereka pada Rabu, 4 September.

Victor Osimhen. REUTERS

Klub Turki tersebut juga menyebutkan bahwa Osimhen akan mendapatkan gaji sebesar enam juta euro (sekitar Rp 102 miliar) selama dipinjam hingga akhir musim 2024/25.

Namun, kesepakatan peminjaman tersebut tidak termasuk opsi atau kewajiban untuk membeli penyerang Timnas Nigeria itu.

Sebelum pindah ke Galatasaray, Osimhen diminati oleh Chelsea di musim panas ini. Namun, Napoli dan Chelsea gagal mencapai kesepakatan sebelum jendela transfer Liga Premier Inggris ditutup pada Jumat, sementara klub Arab Saudi Al-Ahli juga sempat melakukan negosiasi sebelum beralih mendatangkan Ivan Toney dari Brentford.

Osimhen bergabung dengan Napoli dari Lille pada tahun 2020 dan mencetak 76 gol dalam 133 penampilan untuk klub Italia di semua kompetisi.

Dia memainkan peran kunci saat I Partenopei mengakhiri puasa gelar Serie A selama 33 tahun pada musim 2022/23. Osimhen mencetak 26 gol dalam 32 pertandingan liga di musim tersebut.

Namun, produktifitas golnya merosot pada musim 2023/24 dengan 17 gol. Napoli finis di urutan 10 dan 41 poin di belakang juara musim lalu yaitu Inter Milan.

