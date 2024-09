Mengenal Perry Ng, yang Menjalani Proses Naturalisasi untuk Bergabung Timnas Singapura

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Singapura memproses naturalisasi Perry Ng. Ia mengikuti pemusatan latihan September 2024. Dikutip dari situs web Federasi Sepak Bola Singapura (FAS), mereka mengundang Perry Ng dan Kyoga Nakamura untuk bergabung dengan skuad asuhan Tsutomu Ogura. Kedua pemain tersebut sedang menunggu proses naturalisasi mereka rampung. Sementara, mereka diperkenalkan kepada rekan-rekan baru.

Siapa Perry Ng?

Perry Ng jebolan akademi Crewe Alexandra. Perry Ng lahir di Liverpool, pada 24 Juni 1996. Ia bermain untuk klub Crewe selama satu dekade. Pada 2015, ia bermain untuk klub FC Hyde dengan status pinjaman. Perry Ng kini memperkuat Cardiff City di kasta kedua Liga Inggris, Championship. Ia bergabung dengan klub itu pada Januari 2015.

Naturalisasi Singapura

Ia pesepak bola Inggris keturunan Singapura dari kakek pihak ayah. Ia berupaya mendapat kewarganegaraan Singapura sejak 2017. Jika rampung, dia akan menjadi atlet keturunan, yang pertama yang menjadi warga negara Singapura dan mewakili tim nasional.

Enam musim memperkuat Crewe Alexandra di League One dan League Two, Perry Ng menjadi andalan lini belakang Cardiff City sejak 2021. Pada musim 2022-2023, bek kelahiran Liverpool itu terpilih menjadi Player of the Year dan Players' Player of the Year, Cardiff City. Dis mendapat kontrak baru hingga 2026.

"Berjalan keluar di Stadion Nasional akan seperti mimpi menjadi kenyataan. Itu akan menjadi momen membanggakan bagi saya dan keluarga," kata Perry.

