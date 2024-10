Top Skor Liga Champions setelah Jadwal Pekan Ketiga Usai: Harry Kane Teratas, Raphinha Membayangi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harry Kane masih menjadi yang tertajam di Liga Champions 2024-2025. Hingga akhir pekan ketiga, pemain Bayern Munchen itu memuncaki daftar top skor dengan 5 gol.

Harry Kane menambah golnya pada pekan ketiga. Namun, ia harus melihat timnya takluk 1-4 di kandang Barcelona, Kamis dinihari, 24 Oktober.

Baca juga: Darwin Nunez Dipuji Arne Slot Usai Cetak Gol Kemenangan saat Liverpool Kalahkan RB Leipzig di Liga Champions

Kane kini masih unggul satu gol dari Raphinha, yang dalam laga tersebut tampil luar biasa buat Barcelona dengan memborong tiga gol.

Pada pekan ketiga, Vinicius Junior juga memborong tiga gol saat Real Madrid menang 5-2 atas Dortmund. Kini, pemain asal Brasil ini berada di posisi ketiga daftar top skor, bersama 11 pemain lain yang sama-sama sudah mengemas 3 gol.

Top Skor Liga Champions

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

1. Harry Kane (Bayern Munchen): 5 gol

2. Raphinha (Barcelona): 4

3. Karim Adeyemi (Dortmund): 3

3. Kerem Akturkoglu (Benfica): 3

3. Robert Lewandowski (Barcelona): 3

3. Erling Haaland (Manchester City): 3

3. Antoni Milambo (Feyenoord): 3

3. Abdallah Sima (Brest): 3

3. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): 3

3. Jamie Gittens (Dortmund): 3

3. Vinicius Junior (Real Madrid): 3

3. Benjamin Sesko (Leipzig): 3

3. Jonathan David (Lille): 3

3. Serhou Guirassy (Dortmund): 3.

Jadwal Liga Champions pekan keempat akan berlangsung mulai 6 November. Laga besar uang akan tersaji antara lain Real Madrid vs AC Milan, Liverpool vs Bayer Leverkusen, dan Inter Milan vs Arsenal.

Pilihan Editor: Timnas U-17 Indonesia Kalahkan Kuwait, Nova Arianto Akan Rotasi Pemain saat Hadapi Mariana Utara