Sejarah Tinju Dunia: Keras Pukulan Mike Tyson ke Lennox Lewis Hingga Holyfield

Mike Tyson. (reuters/Lynn Millspaugh/Handout Photo via USA TODAY Sports)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika Mike Tyson pensiun dari pentas tinju dunia pada tahun 2005, sepertinya tidak ada petinju lagi yang akan merasakan kekuatan pukulan yang luar biasa. Namun, 15 tahun berselang, pria yang diakui sebagai salah satu pemukul paling ganas di olahraga ini keluar dari masa pensiunnya untuk pertandingan eksibisi melawan Roy Jones Jr.

Keduanya bertarung dalam hasil imbang yang menghibur dan sekarang Iron Mike sedang mencari tantangan berikutnya. Tyson tetap menjadi petinju yang sama seperti debutnya pada usia 18 tahun pada Maret 1985. Dia masih kuat meskipun hampir berusia 55 tahun dan berikut beberapa catatan pukulan keras Tyson selama karier laki-laki berjuluk THe Baddest Man on the Planet.

1. Jesse Ferguson - 16 Februari 1986

Di awal karirnya, Tyson kehilangan mentor dan figur ayahnya Cus D’Amato, tetapi terus berjuang setiap bulan saat dia berusaha memenuhi ramalan untuk menjadi petarung terhebat. Dia mengalahkan Ferguson dalam enam ronde.

Ferguson mengatakan kepada Ring Magazine, bahwa, “Tyson tak terbendung saat kami bertarung. Dia menangkap saya dengan tinju yang bagus. Dia memukul saya dengan pukulan keras yang membuat mata saya berair. Saya bertahan sampai saya mendengar bel, tetapi setelah itu, saya tidak bisa menghentikan pendarahan hidung saya.

“Itu adalah gangguan besar. Saya harus tetap bertahan sampai wasit mengatakan cukup sudah. Tyson kuat dan cepat, tapi semuanya menguntungkannya karena kami berada di kampung halamannya. Dia salah satu orang terbaik yang pernah saya temui di dalam tinju," ujar Ferguson.

2. Marvis Frazier - 26 Juli 1986

Dalam salah satu pertarungan awalnya yang paling terkenal, Tyson membuat pernyataan dengan mengamankan kemenangan tercepat sepanjang kariernya. Putra Joe Frazier, Marvis, adalah korban Tyson. Ia sempat pingsan hanya dalam waktu 30 detik. "Saya melakukan pukulan jab dan saya tidak ingat apa pun."

3. Larry Holmes - 22 Januari 1988

Tak lama setelah Frazier menang, Tyson menjadi juara kelas berat WBC dengan mengalahkan Trevor Berbick. Kemudian, ia juga mengoleksi gelar WBA dan IBF. Larry Holmes, juara bertahan, mengamati Mike Tyson dan berpikir dia bisa kembali dari pensiun untuk merebut kembali tahta. Namun, pertandingan itu berakhir dalam empat putaran.