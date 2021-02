Tinju Dunia: Promotor Cari Cara agar Anthony Joshua vs Tyson Fury Berjalan

TEMPO.CO, Jakarta - Promotor Eddie Hearn akan mengajukan tawaran untuk pertarungan tinju dunia antara Joe Joyce dan Oleksandr Usyk. Promotor Matchroom itu mengatakan bahwa pemenang antara Joyce dan Usyk akan menghadapi pemenang antara duel tinju Anthony Joshua dan Tyson Fury.

Joshua, penyandang gelar juara IBF, WBA, dan WBO, akan menghadapi Fury, pemegang sabuk WBC, dalam pertarungan besar akhir tahun ini. Pemenang duel tersebut akan menjadi juara kelas berat yang tak terbantahkan.

Status Usyk sebagai wajib WBO berpotensi membatalkan pertarungan Joshua vs Fury. Namun, Badan Pengatur Tinju Dunia dikabarkan telah bergerak untuk mempercepat Joshua vs The Gipsy King. Hasilnya, pemenang Joyce vs Usyk kemungkinan akan bertemu dengan pemenang pertarungan super Battle of Britain.

"WBO telah memutuskan jadwal Usyk vs Joyce untuk gelar sementara dengan maksud agar pemenangnya melawan pemenang AJ-Fury Saya yakin pertarungan itu akan mendekati hasilnya beberapa pekan mendatang," kata Eddie Hearn dikutip dari The Sun, 22 Februari 2021.

“Tentu kami akan menawarkan pertarungan itu. Ini pertarungan yang bagus. Ada sejarah di antara mereka berdua sejak berada di level amatir. Ini adalah pertarungan yang ingin kami gabungkan."

Manajer Joe Joyce, Sam Jones, dari S-Jam Boxing menegaskan, "Kami masih dalam negosiasi untuk menyelesaikan pertarungan." Joyce mengalahkan sesama pemain Inggris, Daniel Dubois, untuk mengambil rekor tak terkalahkannya pada 2020. Ia berada di peringkat nomor dua WBO.

Hearn juga mengungkapkan bahwa jadwal tinju Joshua vs Fury tidak akan terpengaruh oleh gugatan hukum Deontay Wilder. Petarung Amerika Serikat itu menginginkan pertarungan trilogi dengan Fury. Namun, Fury menolak. Menurut Hearn, itu adalah tanggung jawab promotor Bob Arum. "Kami telah diyakinkan oleh mereka, itu tidak akan menjadi masalah dalam membuat pertarungan ini," kata dia.

Adapun negosiasi laga tinju dunia antara Anthony Joshua dan Tyson Fury dilanjutkan setelah kemenangan AJ dengan TKO pada ronde kesembilan atas Kubrat Pulev Desember lalu. Kesepakatan dua pertarungan telah disepakati, meskipun rincian kontrak belum mencapai kata sepakat.