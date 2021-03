Rekap Hasil Swiss Open 2021 Babak Pertama: Hanya 4 Wakil Indonesia yang Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia hanya meloloskan empat dari delapan wakil ke babak kedua turnamen bulu tangkis Swiss Open. Tiga wakil melaju pada Rabu, sedangkan satu lolos sehari sebelumnya.

Mereka yang berhasil lolos pada Rabu adalah Shesar Hiren Rhustavito, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Ketiga menyusul Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari yang lolos sehari sebelumnya. Sedangkan Ruselli Hartawan, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso, dan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja tersingkir.

Shesar Hiren Rhustavito melangkah ke babak kedua Swiss Open melalui kemenangan 21-15, 21-10 atas Joo Ven Soong (Malaysia). Vito, yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putra, lolos dari tekanan di game awal saat Soong berusaha membentuk dominasi di lapangan.

Interval pertama game pembuka diwarnai aksi kejar mengejar angka kedua pebulutangkis. Namun di interval kedua, unggulan ketujuh Indonesia mencetak keunggulan dan mengamankan game pertama, seperti dilansir laman BWF, Kamis.

Pada game kedua, Soong mengubah strategi permainan namun Vito bisa mengatasi tantangan tersebut dan lagi-lagi menciptakan dominasi sebelum mengakhiri perlawanan Soong dalam waktu 36 menit.

Pada babak 16 besar ajang Super 300 ini, Vito akan bertemu atlet bulu tangkis asal Kanada Brian Yang, yang juga akan menjadi pertemuan perdana mereka di ajang turnamen BWF.

Dalam laga lain, ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin lolos ke babak kedua Swiss Open 2021 tanpa hambatan berarti. Mereka menang 21-12, 21-10 atas wakil Prancis Eloi Adam/Julien Maio.

Pasangan ganda putra lainnya, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, lolos dengan mengalahkan pasangan Kanada, Jason Anthony Ho-shue/Nyl Yakura dengan skor 15-21, 21-14, 21-17. Di babak kedua, Pramudya/Yeremia akan melawan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India).

Sementara itu, nasib ganda putra Indonesia lainnya Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri terpaksa berakhir pada babak pertama karena kalah rubber game 21-10, 19-21, 13-21 melawan Jeppe Bay/Lasse Molhede dari Denmark. Adapun Ruselli Hartawan terhenti karelan dikalahkan Iris Wang (AS) dengan skor 8-21, 11-21.

Hasil wakil Indonesia di Swiss Open, Rabu:

- Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Jason Anthony Ho-shue/Nyl Yakura (Kanada): menang 15-21, 21-14, 21-17.

- Ruselli Hartawan vs Iris Wang (AS): kalah 8-21, 11-21.

- Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Eloi Adam/Julien Maio (Prancis): menang 21-12, 21-10.

- Shesar Hiren Rhustavito vs Soong Joo Ven (Malaysia): menang 21-15, 21-10.

- Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Jeppe Bay/Lasse Molhede (Denmark): kalah 21-10, 19-21, 13-21.

Hasil bulu tangkis Swiss Open hari pertama, Selasa:

- Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Ties Van Der Lecq/Debora Jille (Belanda): menang 21-13, 21-15.

- Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malysia/unggulan 5): kalah 13-21, 12-21.

- Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (2) vs Satwiksairaj Rankireddy/Ashwini Ponnappa (India): kalah 18-21, 10-21.