Jadwal Tinju Pekan Ini: Ada YouTuber Jake Paul vs Petarung MMA Ben Askren

TEMPO.CO, Jakarta - YouTuber Jake Paul menjalani pertarungan pro ketiga dalam karier tinju pemula, Sabtu, 17 April 2021, akhir pekan ini. Ia bakal melawan mantan bintang UFC Ben Askren.

Pertemuan antara Ben dan Jake akan didahului undercard mantan juara dunia tinju Steve Cunningham, yang pernah menjatuhkan Tyson Fury, melawan mantan juara UFC Frank Mir.

Acara ini juga akan menampilkan pertunjukan musik oleh Justin Bieber, The Black Keys, Doja Cat, Saweetie, Diplo, Major Lazer dan Mt. Westmore (Snoop Dogg, Ice Cube, Too $ hort dan E-40).

Duel tinju Jake Paul vs Ben Askren berlangsung pada hari Sabtu, 17 April 2021. Undercard dimulai pada pukul 2.00 pagi waktu Inggris atau 08.00 WIB. Acara utama diharapkan sekitar pukul 5.00 pagi waktu Inggris hingga malam hingga Ahad pagi waktu Inggris.

Ben Askren, petarung MMA kelas welter asal Amerika Serikat. (ONE Championships)

Dikutip dari The Sun, menjelang duel, Ben Askren mengatakan, "Jika saya ingin mengalahkan petinju amatir, berarti memang tidak perlu lebih dari tiga bulan pelatihan untuk melakukannya."

"Saya memang mengatakan ketika saya pensiun, saya tidak akan pernah menjadi petinju, tetapi jika sesuatu yang menarik muncul, saya akan bersedia menerimanya. Ini Saya pikir ini menarik. Saya tidak akan menjadi petinju penuh waktu tetapi saya mendapat kesempatan menarik dan saya akan memanfaatkannya," ujar Ben.

Adapun Jake Paul tidak mau kalah begitu saja. "Saya berjanji kepada tim saya, keluarga saya, saudara laki-laki saya yang ada di samping Anda sekarang, saya berjanji untuk membuat Anda turun sebagai petarung UFC terburuk dalam sejarah dunia. "

Berikut jadwal tinju akhir pekan ini.

Jake Paul vs. Ben Askren (Kelas cruiserweight)

Regis Prograis vs. Ivan Redkach (Kelas welter ringan)

Steve Cunningham vs. Frank Mir (Kelas Berat)

Joe Fournier vs. Reykon (Kelas berat ringan)

Junior Younan vs. Jeyson Minda (Kelas menengah super)

Lorenzo Simpson vs. Francisco Torres (Kelas Menengah)

Quinton Randall vs. William Jackson (Kelas Welter)

