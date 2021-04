Hasil MotoGP Portugal: Quartararo Juara, Marquez Posisi 7, Rossi Gagal Finis

TEMPO.CO, Jakarta - Balapan MotoGP Portugal berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Ahad malam ini, 18 April 2021. Berikut hasil dan catatan dari seri ketiga balapan musim ini:

Pembalap Peraih Podium

Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. REUTERS/Pedro Nunes

Pembalap Monster Yamaha, Fabio Quartararo, berhasil finis terdepan. Ini menjadi podium utama kedua secara beruntun pembalap Prancis itu setelah menjuarai MotoGP Doha. Ia sekaligus merebut posisi puncak klasemen.

Posisi kedua ditempati Francesco Bagnaia (Ducati Team). Sedangkan urutan ketiga diduduki Joan Mir, juara bertahan dari Suzuki Ecstar.

Torehan Marc Marquez

Marc Marquez. (instagram/@marcmarquez93)

Marc Marquez, yang kembali tampil setelah absen sembilan bulan karena cedera, memulai lomba dari posisi keenam. Pembalap Repsol Honda itu finis di posisi ketujuh.

Johann Zarco Terjatuh

Pembalap Pramac Racing Johann Zarco. REUTERS/Pedro Nunes

Pembalap Pramac Ducati, Johann Zarco, terus tampil apik dalam dua seri sebelumnya, beruntun merebut posisi kedua. Dalam balapan kali ini, ia start dari posisi ketiga. Tapi, ia akhirnya gagal finis setelah terjatuh di Tikungan 10 saat menempati posisi kedua dan lomba menyisakan enam putaran.

Valentino Rossi Gagal Finis

Pembalap Petronas Yamaha, Valentino Rossi, memulai lomba dari posisi ke-17. Ia akhirnya gagal finis setelah terjatuh di Tikungan 11, saat lomba menyisakan 11 lap. Pada dua seri sebelumnya, pembalap veteran asal Italia itu finis di urutan ke-12 dan 16.

@ValeYellow46 crashes out!

The Doctor drops out of P11, moments after passing his brother @Luca_Marini_97! #PortugueseGP pic.twitter.com/NoWE7b7yzN