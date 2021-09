Piala Sudirman 2021: Praveen / Melati Bawa Indonesia Kalahkan Denmark 3-2

Pasangan ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti merupakan Juara All England 2020 yang kini menempati peringkat empat dunia. Di ajang Olimpiade Tokyo mereka akan berjuang meraih emas perdananya. Instagram/Badminton.ina

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet bulu tangkis ganda campuran Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti memastikan kemenangan Indonesia atas Denmark pada partai terakhir fase grup C Piala Sudirman 2021. Praveen / Melati mengalahkan Mathias Thyrri / Amalie Magelund dua gim langsung dengan skor 21-8 dan 21-17.

Kemenangan pasangan ganda campuran nomor empat dunia itu membuat Indonesia menang atas Denmark dengan skor 3-2. Tim Merah Putih berhasil memenuhi target untuk menjadi pemuncak klasemen grup C.

Pada partai penentuan, Praveen / Melati berhasil memberi tekanan pada pasangan Denmark itu sejak awal gim. Mereka berhasil unggul 11-6 pada interval gim pertama. Setelah jeda, Praveen / Melati sama sekali tak memberi ruang untuk Mathias / Amalie untuk berkembang. Gim pertama yang berdurasi 13 menit itu ditutup dengan keunggulan Praveen / Melati 21-8.

Pada gim kedua, situasi tidak banyak berubah. Praveen / Melati tetap mendominasi permainan meskipun Mathias dan Amalie berusaha memberi tekanan beberapa kali. Pada interval gim kedua, pasangan Indonesia ini unggul 11-8.

Selepas jeda, pasangan Denmark sempat memberi tekanan untuk Praveen / Melati saat menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Namun, tekanan itu mampu diredam saat Praveen / Melati unggul kembali dengan 14-12.

Kegagalan Amelia mengembalikan shuttlecock pukulan Praveen di ujung laga membuat pasangan Indonesia menutup pertandingan dengan skor 21-17. Indonesia pun unggul 3-2 atas Denmark.

Sebelumnya, Indonesia berhasil mencuri poin terlebih dulu dari nomor ganda putra. Pasangan nomor satu dunia Kevin Sanjaya Sukamuljo / Marcus Fernaldi Gideon berhasil mengalahkan Mads Pieler Kolding / Frederik Sogaard dengan skor 21-19, 21-15.

Denmark berbalik unggul setelah berhasil memperoleh kemenangan di nomor tunggal putra dan putri. Wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani harus menyerah dari Mia Blichfeldt, sedangkan Anthony Sinisuka Ginting harus mengakui keunggulan Anders Antonsen.

Pasangan ganda putri Greysia Polii / Apriyani Rahayu kembali membuat kedudukan Indonesia dan Denmark berimbang. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo itu mengalahkan Maiken Fruegaard / Sara Thygesen dengan dua gim langsung 21-17 dan 21-9.

Rekap hasil laga ketiga grup C Piala Sudirman antara Indonesia vs Denmark.

MD:

Kevin Sanjaya Sukamulja / Marcus Fernaldi Gideon vs Mads Pieler Kolding / Frederik Sogaard (21-19, 21-15, skor 1-0)

WS:

Putri Kusuma Wardani vs Mia Blichfeldt (21-11, 16-21, 21-14,skor 1-1).

MS:

Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen (9-21, 15-21, skor 1-2)

WD:

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Maiken Fruegaard / Sara Thygesen (21-17, 21-9, skor 2-2).

XD:

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Thyrri / Amalie Magelund (21-8, 21-17 , skor 3-2).

