Hasil Tinju Dunia: Menang TKO vs Kid Galahad, Kiko Martinez Juara Kelas Bulu IBF

TEMPO.CO, Jakarta - Kiko Martinez berhasil merebut gelar juara tinju dunia kelas bulu IBF. Petinju Spanyol itu meraihnya dengan mengalahkan Kid Galahad, asal Inggris, di Sheffield, Inggris, Sabtu malam, 13 November 2021.

Kiko Martinez tampil dalam posisi kurang diunggulkan. Rekor dan usainya (35 tahun) menjadi penyebabnya. Terlebih Kid Galahad, 31 tahun, juga akan bermain di kandang sendiri.

Namun, Martinez mampu membalikkan prediksi dengan tampilan apiknya. Ia tampil menekan di ronde-ronde awal. Sebuah pukulannya di akhir ronde kelima membuat Galahad terjatuh, meski bangun lagi.

Kemudian pada detik-detik pembukaan ronde keenam, Martinez melemparkan hook kanan lainnya. Kali ini Galahad kembali terjatuh. Wasit memutuskan mengakhiri duel itu dengan kemenangan TKO buat Martinez.

KIKO MARTINEZ KNOCKS OUT KID GALAHAD WITH THE FIRST PUNCH OF THE SIXTH ROUND!#GalahadMartinez pic.twitter.com/ztiAREQKyo