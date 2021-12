Oleksandr Usyk Bisa Mengalahkan Tyson Fury, Ini Analisis Pelatih Deontay Wilder

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Deontay Wilder, Malik Scott, yakin Oleksandr Usyk bisa mengalahkan Tyson Fury. Usyk, juara WBA Super, WBO dan IBF, akan bertanding ulang dengan petinju Inggris, Anthony Joshua. Jika menang, Usyk bisa menyetujui pertandingan unifikasi gelar melawan Tyson Fury, juara WBC, pada 2022.

Scott mendukung Usyk yang kini berusia 34 tahun. "Tyson Fury ini jauh lebih rentan dan lebih mudah diserang daripada Tyson Fury sebelumnya," kata Scott dikutip dari BBC.

Scott membantu Wilder untuk pertarungan trilogi melawan Fury. Ia yakin perubahan Fury ke gaya yang lebih agresif akan sesuai dengan gaya bertarung Usyk. "Saya melihat Tyson Fury yang melawan Wladimir Klitschko dan Deontay Wilder untuk pertama kalinya dan saya percaya bahwa Tyson Fury memberi Usyk semua jenis serangan," katanya kepada ES News.

Ia meneruskan, "Melihat gerakan dan refleks Tyson Fury sekarang, saya yakin Usyk akan mengalahkannya. Kakinya sangat cepat dan pukulannya sangat akurat sehingga bisa menghasilkan sedikit sengatan daripada yang terlihat. Jadi jika saya harus bertaruh untuk itu, saya bertaruh Usyk akan mengalahkan Tyson Fury."

Pertemuan ketiga Fury dengan Wilder pada bulan Oktober lalu menjadi "Fight of the Year" dan "Round of the Year" yang bergengsi dari Ring Magazine. Pertarungan di Las Vegas itu berakhir dengan kemenangan Fury di ronde ke-11.Pertarungan itu membuat ia mempertahankan gelar WBC dan sabuk Ring Magazine.

Di sisi lain, Wilder, 36 tahun, sedang mempertimbangkan pilihannya untuk mundur dari tinju dunia setelah menderita kekalahan beruntun pertama dalam kariernya melawan Fury. Petinju Amerika itu menjalani 43 pertarungan tak terkalahkan sebelum dua kekalahan tersebut. Scott pun yakin Wilder masih memiliki masa depan yang cerah di atas ring.

Joshua dan Wilder pernah mengadakan pembicaraan mengenai pertarungan unifikasi pada tahun 2018. Setahun setelahnya, dua petinju tersebut masih belum terkalahkan, tetapi mereka belum bersepakat. "Semua pertarungan yang melibatkan Joshua, Oleksandr Usyk, dan Fury adalah pertarungan super. Wilder dan Usyk memiliki banyak pilihan. Jika Wilder ingin bertahan, dia bisa menjadi juara dunia kelas berat dua kali," kata Scott.

