Rafael Nadal Pecahkan Rekor Grand Slam: Satu Setengah Bulan Lalu Saya Tak Tahu..

TEMPO.CO, Melbourne -Setiap olahraga memiliki turnamen dunia, termasuk tenis, dan mengawali tahun di seri pertama,

Rafael Nadal menjadi jawaranya .

Grand Slam memang paling bergengsi dalam kalenders tenis yang terdiri dari empat turnamen.

Dilansir dari laman The Sun, Sabtu, 29 Januari 2022, empat turnamen itu adalah Australia Terbuka (Australia Open), Prancis Terbuka (French Open), Wimbledon, dan AS Terbuka (US Open). Keempat turnamen ini dimulai berurutan setiap tahun, mulai dari Australia Terbuka pada Januari hingga AS Terbuka pada September.

Petenis Spanyol Rafael Nadal, melansir dari Tempo, Minggu, 30 Januari 2022, baru saja memenangkan Australia Open mengalahkan Daniil Medvedev dengan skor 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5 dalam pertandingan selama lima jam 24 menit.

“Sungguh menakjubkan sekarang (mengingat) satu setengah bulan lalu saya tidak tahu apakah saya dapat kembali bermain tenis dalam tur. Dan hari ini saya di sini, di depan Anda semua membawa trofi ini bersama saya,” kata Nadal, seperti yang dikutip Tempo dari Reuters, Minggu, 30 Januari 2022.

Kini, ia meraih gelar Grand Slam ke-21 dalam 29 final yang diikutinya. Perolehan itu membuat Nadal memecahkan rekor dengan perolehan gelar Grand Slam terbanyak.

Sebelumnya, ia berada di posisi ‘tiga besar’ bersama Petenis Serbia Novak Djokovic dan Petenis Swiss Roger Federer dengan perolehan Grand Slam masing-masing sebanyak 20 gelar.

Karena meraih gelar baru dalam Australia Terbuka, Rafael Nadal berhasil mengungguli keduanya. Seperti yang diketahui, Djokovic dipaksa keluar dari kompetisi karena deportasi. Sedangkan, Federer baru saja pulih dari operasi lututnya dan masih harus menjalani perawatan pasca operasi.

AMELIA RAHIMA SARI

