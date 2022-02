Valentino Rossi Absen di Tes MotoGP Mandalika, Ini Reaksi Warganet Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Warganet Indonesia menyerbu akun Instagram Valentino Rossi. Mereka menggoda pembalap berjuluk The Doctor untuk datang ke Indonesia menjelang tes MotoGP Mandalika akhir pekan ini.

Sebenarnya, Rossi pernah mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara favoritnya. Juara dunia sembilan kali MotoGP itu berulang kali mengunjungi Indonesia, baik untuk berlibur maupun untuk syuting dengan perusahaan Yamaha.

Rossi bahkan pernah menyebut Indonesia sebagai tempat ideal untuk menggelar seri penutup MotoGP karena cuacanya. Animo publik Indonesia terhadap ajang MotoGP yang sangat tinggi juga menjadi penyebabnya.

Impian penggemar asal Indonesia untuk melihat Rossi membalap di Sirkuit Mandalika pupus. Pembalap asal Italia berusia 42 tahun itu mengumumkan pensiun setelah MotoGP 2021 berakhir. Rossi hanya sekali mencicipi balapan di Indonesia kala Sirkuit Sentul Bogor menjadi tuan rumah balapan pada 1997.

Tangkapan layar komentar warganet Indonesia pada akun Instagram Valentino Rossi. Sumber: Instagram Valentino Rossi @valeyyellow46.

Tak ada tanda-tanda Rossi bakal menghadiri tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, akhir pekan ini. Padahal, ia kini berstatus sebagai pemilik salah satu tim kontestan MotoGP 2022, Mooney VR46 Racing Team.

Ketika timnya sibuk menyiapkan tes MotoGP, Rossi justru mengunggah foto tengah melakoni latihan motocross di Cavallara, Italia, ke akun Instagram. Melihat unggahannya tersebut, warganet pun meramaikan kolom komentar akun Rossi. "Ga ikut ke Mandalika, Mbah?" tulis akun @newsgp.id, yang disukai oleh 340 akun Instagram lainnya.

"GK ikut ke mandalika Mbah Vale, semoga race ikut," tulis pemilik akun @valen_hitzeh. Sambil menambahkan emoji api berkibar, akun @rofiq150796 sampai menuliskan, "Please come to mandalika legend."

Sesi tes pramusim MotoGP 2022 sebenarnya menjadi waktu ideal bagi Rossi untuk berkunjung ke Indonesia. Pasalnya, musim ini, The Doctorakan tampil sebagai pembalap reguler di ajang GT World Challenge Europe. Ia akan menjajal ajang balap mobil ketahanan tersebut bersama tim WRT dengan mengendarai Audi R8 LMS GT3.

Namun, melihat kalender GT World Challenge Europe 2022, kecil peluangnya berkunjung ke Tanah Air pada seri MotoGP Indonesia. Balapan pertama GT World Challenge Europe 2022 akan digelar 1-2 April atau tiga pekan setelah MotoGP Indonesia.