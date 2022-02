Jadwal Bulu Tangkis BATC 2022 Dimulai Selasa 15 Februari, Simak Selengkapnya

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis Indonesia akan melakoni laga perdana pada Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Beregu atau Badminton Asia Team Championship 2022 pada Selasa, 15 Februari 2022. Pada laga yang berlandung di Setia City Convention Center, Selangor, tim putra akan menghadapi Malaysia, sedangkan tim putri akan menghadapi ujian pertama dari tim Hong Kong.

Tim putri bulu tangkis akan memainkan pertandingan lebih awal. Pertandingan melawan Hong Kong pada pukul 10.00 waktu Malaysia, sedangkan tim putra akan bertanding pukul 16.00.

Pelatih ganda putra, Aryono Miranat, partai pertama menjadi pertandingan penting bagi tim Indonesia. Ia pun meminta kepada pemain untuk tidak mudah menyerah menghadapi tekanan lawan.

"Pertandingan ini begitu penting karena akan menentukan langkah kita selanjutnya. Saya meminta pemain harus fight dan pantang menyerah," kata Aryono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Senin, 14 Februari 2022.

Sehari menjelang pertadingan, skuad Merah Putih berlatih di arena pertandingan. Latihan berlangsung selama 90 menit, mulai pukul 09.30 waktu setempat. "Ini adalah latihan terakhir karena besok sudah bertanding. Saya minta kepada semua pemain tetap fokus berlatih. Yang besok akan dimainkan harus siap, sedangkan yang tidak terpilih tetap mendukung," kata Aryono.

Kapten tim putra, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan kapten putri, Gregoria Mariska Tunjung menyatakan bahwa semua pemain sudah siap bertanding dan memberikan penampilan terbaiknya. "Saya dan kawan-kawan sudah siap bertanding. Kondisi kesehatan kami juga tidak ada masalah. Semua siap turun bertanding dan berjuang untuk meraih terbaik," kata Chico.

Gregoria, atlet tunggal putri peringkat 27 dunia menambahkan, "Kami siap untuk menghadapi Hongkong. Mohon doa dan dukungannya agar saya dan tim putri bisa menampilkan hasil maksimal."

Adapun pelatih tunggal putri, Herli Djaenudin menyebutkan, meski di turnaman BATC ini Indonesia diperkuat oleh pemain pelapis, para pemain muda pelatnas PBSI tersebut siap memberikan perlawanan. "Tim Indonesia diperkuat semua pemain muda. Ini saatnya untuk membuktikan bahwa kualitas pemain muda ini juga sama bagusnya," ujar Herli.

Untuk penyerahan daftar pemain yang akan diturunkan setiap negara harus mengirimkan ke panitia paling lambat 3,5 jam sebelum laga. Untuk tim putri paling telat pukul 06.30 dan tim putra pukul 12.30. Berikut jadwal tim Indonesia di Badminton Asia Team Championships 2022:

Tim Putra

Indonesia vs Malaysia, Selasa, 15 Februari 2022, pukul 15.00 WIB

Indonesia vs Korea Selatan, 17 Februari 2022, pukul 09.00 WIB

Indonesia vs India, 18 Februari 2022, pukul 09.00 WIB.

Tim Putri

Indonesia vs Hongkong, 15 Februari 2022, pukul 09.00 WIB

Indonesia vs Kazakhstan, 16 Februari 2022, pukul 09.00 WIB

Indonesia vs Korea Selatan, 17 Februari, pukul 15.00 WIB.

