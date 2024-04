Hasil Piala Thomas 2024: Anthony Sinisuka Ginting Sumbang Poin Pertama di Laga Indonesia vs Inggris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting menyumbang poin pertama bagi tim bulu tangkis Indonesia saat menghadapi Inggris di Grup C Piala Thomas 2024, Sabtu, 27 April 2024. Ia mengalahkan Harry Huang dengan skor 21-8, 21-15.

Ginting mendominasi pertandingan melawan Harry Huang di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina. Pada game pertama, perolehan nilai pemain peringkat ketujuh dunia itu langsung melesat 8-1, dan selisih jarak terus terus terjaga hingga game ini berakhir.

Pada game kedua, pemain Inggris peringkat ke-106 itu mencoba memberikan perlawanan. Ginting pun tidak bisa mendominasi pertandingan seperti game pertama, tetapi tetap unggul walaupun tidak sebesar sebelumnya.

Ginting bersyukur bisa melalui pertandingan ini dengan baik dan tanpa cedera. Ia juga senang dengan performa dan cara yang dia ambil untuk mengatasi situasi dan kondisi di lapangan.

"Selain itu, aspek yang menjadi kunci tadi adalah cara bermain saya dengan mencari strategi yang tepat dan perubahan-perubahan pola lawan," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tim media PBSI, Sabtu.

Mengenai persiapan, Ginting mengaku tidak ada hal yang berbeda dari pertandingan lain. Yang membedakan, kata dia, di luar lapangan. "Kalau biasanya menyiapkan segala sesuatu lebih sendiri, sekarang dari latihan sampai makan kami bersama-sama dengan tim. Lebih ke kebersamaan yang lebih terasa."

Menyusul kemenangan Ginting, pasangan Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto menggandakan keunggulan dengan mengalahkan Ben Lane / Sean Vendy, skor 21-18, 21-12.

Jadwal dan hasil pertandingan tim bulu tangkis Indonesia vs Inggris di Grup C Piala Thomas 2024 di Hi Tech Zone Sports Centre, Chengdu, Cina, Sabtu, 27 April.

Anthony Sinisuka Ginting vs Harry Huang, skor 21-8, 21-15.

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Ben Lane / Sean Vendy, skor 21-18, 21-12.

Jonatan Christie vs Nadeem Dalvi

Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana vs Callum Hemming / Ethan van Leeuwen

Alwi Farhan vs Cholan Kayan

