Hasil BATC 2022: Indonesia vs Korea 3-2, Christian Adinata Jadi Penentu

TEMPO.CO, Jakarta - Tim putra Indonesia berhasil memetik kemenangan kedua di babak penyisihan grup A Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia atau BATC 2022. Menghadapi Korea Selatan, Indonesia berhasil menang dengan skor 3-2.

Christian Adinata menjadi penentu kemenangan Indonesia. Di nomor ketiga tunggal putra, ia berhasil mengalahkan wakil Korea, Min Sun Jeong melalui pertarungan sengit tiga gim. Ia berhasil menang 21-19, 11-21 dan 21-17 sekaligus mengunci satu tiket Indonesia ke babak semifinal.

Bertanding di Setia City Convention Center, Selangor, Malaysia, Kamis, 17 Februari 2022, Indonesia mampu membuka keunggulan melalui Chico Aura Dwi Wardoyo yang menjadi kapten tim. Ia menang setelah melewati tiga gim dengan 21-18, 15-21, dan 21-19, atas Jeon Hyeok Jin, tunggal putra nomor 2094 dunia.

Namun, Indonesia kehilangan poin di pertandingan kedua di nomor ganda putra. Pramudya Kusumawardana / Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan tidak mampu melewati hadangan pasangan Korea, Jin Yong / Na Sung Seung. Pasangan nomor 22 dunia tersebut kalah dua gim langsung dengan skor 10-21 dan 19-21. Hasil menjadi imbang 1-1.

Indonesia malah berbalik tertinggal setelah tunggal putra kedua, Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay, menyerah dari wakil Korea, Kim Joo Wan. Ia kalah dalam duel dua gim dengan skor 18-21 dan 14-21. Kekalahan Ikhsan membuat skor menjadi 1-2 untuk keunggulan Korea.

Indonesia, yang berusaha mengamankan tiket semifinal lebih cepat, menurunkan Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin di nomor ganda kedua. Melawan Jin Seong Noh / Dae Il Yoon, pasangan peringkat 28 dunia tersebut mampu menang mudah dua gim langsung. Leo / Daniel menang 21-13 dan 21-13 sekaligus membuat skor menjadi seimbang 2-2.

Pemenang pun ditentukan hingga partai terakhir. Christian Adinata, peringkat 203 dunia, berhasil mengatasi tekanan permainan Min Sun Jeong. Meski sempat kalah jauh pada gim kedua, ia berhasil keluar dari tekanan wakil Korea itu dengan merebut kemenangan di gim ketiga. Ia pun menang dengan skor 21-19, 11-21, dan 21-17.

Tim putra Indonesia menyisakan satu pertandingan melawan India di fase grup. Pertandingan bakal berlangsung pada Jumat, 18 Februari 2022. Berikut ringkasan hasil pertandingan antara Indonesia dan Korea di penyisihan grup A BATC 2022.

MS1: Chico Aura Dwi Wardoyo vs Jeon Hyeok Jin: 21-18, 15-21, 21-19 (1-0)

MD1: Pramudya Kusumawardana / Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Yong Jon / Na Sung Seung: 10-21, 19-21 (1-1)

MS2: Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay vs Joo Wan Kim: 18-21, 14-21 (1-2)

MD2: Leo Rplly Carnando / Daniel Marthin vs Jin Seong Noh / Dae Il Yoon: 21-13, 21-13 (2-2)

MS3: Christian Adinata vs Min Sun Jeong: 21-19, 11-21, 21-17 (3-2)

