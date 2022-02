Hasil BATC 2022: Ikhsan Rumbay Kalah, Indonesia Tertinggal 1-2 dari Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet tunggal putra Indonesia, Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay, harus mengakui keunggulan wakil Korea, Kim Joo Wan, pada babak penyisihan grup A Kejuaraan Bulu Tangkis Asia Beregu atau BATC 2022. Kekalahan dua gim dengan skor 18-21 dan 14-21 Ikhsan membuat Indonesia tertinggal sementara 1-2 dari Korea.

Bertanding di Setia Badminton Hall, Selangor, Malaysia, Kamis, 17 Februari 2022 di pertandingan kedua fase grup, Indonesia mampu membuka keunggulan melalui Chico Aura Dwi Wardoyo. Ia menang susah payah lewat pertarungan tiga gim 21-18, 15-21, dan 21-19, atas Jeon Hyeok Jin, tunggal putra nomor 2094 dunia.

Di partai kedua nomor ganda putra, Indonesia kehilangan poin. Pasangan Pramudya Kusumawardana / Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan harus mengakui keunggulan pasangan Korea Jin Yong / Na Sung Seung dua gim langsung dengan skor 10-21 dan 19-21. Hasil menjadi imbang 1-1.

Kekalahan Pramudya / Yeremia menjadi kekalahan kedua pasangan nomor 22 dunia tersebut. Pada pertandingan melawan Hong Kong, Pramudya / Yeremia juga menelan kekalahan dari Law Cheuk Him / Lee Chun Hei Reginald dengan skor 12-21, 21-18, 20-22 dalam pertandingan berdurasi 41 menit.

Di partai ketiga, Ikhsan Rumbay juga gagal keluar dari tekanan wakil Korea, Kim Joo Wan, lewat pertandingan dua gim. Hasil ini membuat Indonesia tertinggal dari Korea 1-2.

Di pertandingan berikutnya Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin akan bertanding melawan Jin Seong Noh / Dae Il Yoon di nomor ganda putra. Di partai terakhir tunggal ketiga, Christian Adinata, peringkat 203 dunia, akan meladeni permainan Min Sun Jeong.

Pemenang pertandingan akan memastikan langkah kedua tim ke babak semifinal Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia tersebut. Berikut susunan pemain Indonesia vs Korea di BATC 2022, Kamis, 17 Februari 2022.

MS1:

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Jeon Hyeok Jin

MD1: Pramudya Kusumawardana / Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Yong Jon / Na Sung Seung

MS2: Ikhsan Leonardo Imanuel RUmbay vs Joo Wan Kim

MD2: Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin vs Jin Seong Noh / Dae Il Yoon

MS3: Christian Adinata vs Min Sun Jeong

