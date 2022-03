Manajer Tegaskan Tim Indonesia Sudah Lupakan Tragedi All England 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Indonesia sudah berangkat ke Birmingham, Inggris untuk mengikuti turnamen bergengsi All England 2022. Pada turnamen yang akan berlangsung di Arena Birmingham, 16-20 Maret 2022 itu, PBSI menurunkan para pemain terbaiknya.

Mereka yang turun di All England diantaranya, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, yang akan bermain di ganda putra. Kemudian di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung.

Tim Indonesia berangkat pada Jumat dini hari, 11 Maret 2022 WIB. Setidaknya ada 23 orang yang berangkat yang terdiri dari pemain, pelatih teknik, pelatih fisik, dokter gizi, fisioterapis, masseur, dan tim pendukung.

Kemudian ada atlet yang bermain di German Open 2022, seperti Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie dan yang lainnya akan menyusul setelah selesai dari turnamen tersebut.

Tahun lalu, menjadi kisah sedih bagi tim Indonesia di All England. Para pemain tidak dapat meneruskan pertandingan karena dianggap memiliki kontak erat dengan salah satu penumpang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dalam penerbangan dari Turki ke Birmingham.

Manajer tim Rionny Mainaky mengatakan para pemain sudah melupakan kejadian pahit di All England tahun lalu. "Pengalaman dilarang meneruskan pertandingan seperti di All England tahun lalu sudah hilang. Mereka kini fokus untuk menghadapi kejuaraan All England dengan penuh semangat untuk bisa juara," kata Rionny dalam rilis PBSI, Jumat, 11 Maret 2022.

Sebagai bentuk antisipasi agar pengalaman pahit tersebut tidak terulang, PP PBSI tidak lagi memilih transit di Turki sebelum tiba di Birmingham. Kali ini, tim berangkat dari Jakarta dan akan transit di Dubai kemudian lanjut ke Birmingham.

Rionny menambahkan kondisi fisik dan mental pemain sangat bagus. Mereka telah menjalani persiapan panjang sejak Januari dengan latihan teknik dan fisik secara optimal di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur.

Para pemain juga sudah dinyatakan sehat dan bebas Covid-19. "Para pemain semuanya sehat. Dari hasil PCR, semua dinyatakan negatif dari Covid-19," kata Rionny.

Pemain ganda putri Apriyani Rahayu menyatakan sudah melupakan kejadian tahun lalu di All England. "Rasanya tidak ada trauma dan sudah kami lupakan saja. Kami fokus dan siap menghadapi kejuaraan," kata Apriyani.

PBSI