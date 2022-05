Kata Riska Hermawan dan Ririn Rinasih Usai Raih Emas Pencak Silat SEA Games 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Dua atlet pencak silat putri andalan Indonesia, Riska Hermawan dan Ririn Rinasih, berhasil menyumbangkan medali emas pertama dari cabang olahraga pencak silat pada ajang SEA Games 2021. Mereka berhasil mengalahkan pasangan tuan rumah Vietnam di Bac Tu Liem Stadium, Hanoi, Rabu, 11 Mei 2022.

Tampil dalam nomor seni ganda, pesilat putri Indonesia ini tampil memukau di hadapan 10 juri dengan mengumpulkan total 9.955 poin. Sedangkan pasangan bersaudara wakil tuan rumah Nguyen Thi Thu Ha dan Nguyen Thi Huyen hanya mampu mengemas 9.925 angka.

Dengan mengenakan pakaian hitam berserta asesoris penutup kepala dan selendang di pinggang berwarna dominan merah, Ririn / Riska tampil apik menutup setiap jurus dengan kompak.

Dukungan dari rekan sesama atlet semakin membuat Riska dan Ririn bersemangat hingga menyuguhkan seni silat yang memukau saat memperagakan gerakan bela diri menggunakan golok dan toya selama 3,01 menit. Tak berbeda jauh, tim tuan rumah juga berupaya tampil bersemangat di tengah dukungan para pendukung setianya.

Namun, pekik sorak kemenangan pecah di suporter Indonesia setelah wasit mengumumkan pemenangnya untuk kategori seni silat ganda putri adalah pasangan Indonesia. Riska dan Ririn memberikan salam takjim ke para pendukungnya, dan langsung berkeliling arena membawa bendera Indonesia.

“Alhamdulillah tidak menyangka, ini SEA Games saya yang kedua setelah SEA Games sebelumnya mendapat perunggu. Memang dari semalam saya hanya banyak berdoa saja,” kata Ririn saat bergegas untuk mengikuti tes dopping.

Riska Hermawan mengungkapkan hal serupa. Ia sama sekali tak menyangka kali ini berhasil menggondol medali emas bagi untuk Indonesia. Ia pun mempersembahkan capaian tersebut untuk sang ayah, Cece Hermawan, yang merupakan peraih medali emas SEA Games Indonesia pada nomor yang sama pada tahun 1997 dan keluarga besarnya yang sebagian besar merupakan pesilat.

Riska dan Ririn sudah berpasangan pada nomor ganda putri sejak 2016. Medali pertama SEA Games ditorehkan keduanya di pada ajang SEA Games sebelumnya yakni satu keping perunggu.

Khusus untuk SEA Games Vietnam ini, keduanya melakukan persiapan dalam pemusatan latihan nasional sejak Januari 2022. “Walau baru TC dan fokus di Januari, tapi kami kerja keras setiap hari,” kata dia.

Dukungan khusus pun diberikan Puspa Arum Sari yang lebih dulu tampil pada final hari ini, tapi menelan kegagalan. “Puspa sempat datangi kami, dan bilang jangan down. Kalian terbaik, dan memang terbaik. Kalian the best karena latihan keras setiap hari,” kata Riska.

Ia pun berharap dukungan terus diberikan ke kontingen silat Indonesia yang hingga kini terus berjuang untuk mengumpulkan pundi-pundi medali. Atas capaian ini, tim pencak silat Indonesia sudah menyumbangkan satu emas dan dua medali perak.

Sebelumnya, harapan tim pencak silat Indonesia untuk meraih emas pupus setelah pesilat seni tunggal putri Puspa Arum Sari dikalahkan atlet Fhilipina Mary Francine Padios, dan tim beregu putra yang diperkuat Nunu Nugraha, Asep Yuldan Sani dan Anggi Faisal Mubarak dikalahkan Sobri Cheni, Abdul Karim Koolee dan Abdul Rahim Sidek dari Thailand.

