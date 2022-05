Hasil Piala Uber: Indonesia vs Jepang 1-4, Bilqis Prasista Cs Runner Up Grup A

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Bilqis Prasista membuat kejutan dengan mengalahkan Akane Yamaguchi, Indonesia kehilangan poin pada empat nomor saat menghadapi Jepang di babak penyisihan grup A Piala Uber 2022. Dua nomor tunggal putri dan dua nomor ganda putri gagal mengimbangi permainan wakil Jepang.

Perlawanan sempat diberikan pasangan Melani Mamahit / Tryola Nadia saat menghadapi pasangan nomor tujuh dunia, Nami Matsuyama / Chiharu Shida. Kalah 16-21 pada gim pertama, Melani / Nadia sempat membuka harapan dengan merebut kemenanga gim kedua dengan skor 21-18.

Sayangnya, permainan mereka merosot tajam pada gim ketiga. Stamina yang menurun dan beberapa kesalahan sendiri membuat Melani / Nadia gagal mengimbangi permainan Matsuyama / Shida dan kalah 15-21. Pertandingan selesai dalam waktu 66 menit.

Pada nomor tunggal kedua, Tasya Farahnailah harus mengakui keunggulan Sayaka Takahashi. Menghadapi tunggal putri peringkat 13 dunia itu, Tasya sama sekali tidak berkutik. Setelah kalah 9-21 pada gim pertama, Tasya gagal keluar dari tekanan dan kalah 5-12 pada gim kedua. Pertandingan selesai dalam 28 menit.

Pada nomor ganda kedua, Lanny Tria Mayasari / Jesita Putri Miantoro sebenarnya mampu beberapa kali merepotkan dan mencuri keunggulan dari pasangan Jepang, Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto. Namun, kurang tenangnya dalam mengatur ritme permainan membuat pasangan peringkat 1475 itu kerap melakukan kesalahan sendiri.

Kalah 14-21 pada gim pertama, Lanny / Jesita sempat memimpin 12-9 atas pasangan Jepang tersebut. Namun, mengendurnya permainan membuat Yuki / Mayu meraih 11 poin beruntun dan menang 21-15. Pertandingan selesai dalam waktu 37 menit.

Pada partai terakhir, Siti Sarah Azzahra harus menelan kekalahan dari Riko Gunji. Dalam pertandingan berdurasi 36 menit itu, Siti kalah dalam dua gim langsung 21-12 dan 24-22. Dengan hasil ini, Indonesia kalah 1-4. Jepang lolos ke perempat final sebagai juara grup A, sedangkan Indonesia menjadi runner up.

Berikut rekap hasil pertandingan tim putri Indonesia vs Jepang di Piala Uber 2022.

WS1. Bilqis Prasista vs Akane Yamaguchi, menang 21-19 21-19.

WD2. Melani Mamahit / Tryola Nadia vs Nami Matsuyama / Chiharu Shida, kalah 16-21, 21-18, 15-21.

WS2. Tasya Farahnailah vs Sayaka Takahashi, kalah 9-21, 5-21.

WD2. Lanny Tria Mayasari / Jesita Putri Miantoro vs Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto, kalah 14-21, 15-21.

WS3. Siti Sarah Azzahra vs Riko Gunji, kalah 12-21 dan 22-24.

Baca juga : Kejutan Piala Uber 2022: Bilqis Prasista Tekuk Akane Yamaguchi