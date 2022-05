Jadwal Semifinal Thomas Cup 2022, Susunan Pemain dan H2H Indonesia vs Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Tim bulu tangkis putra Indonesia akan menghadapi Jepang pada babak semifinal Piala Thomas (Thomas Cup) 2022 di Bangkok, Jumat, 13 Mei 2022. Pertandingan akan berlangsung di Impact Arena, Bangkok, pada pukul 18.00 WIB.

Indonesia tetap menurunkan skuad terbaik saat mengalahkan Cina pada babak perempat final. Anthony Sinisuka Ginting, peringkat lima dunia, tetap mendapat kepercayaan untuk menghadapi jagoan Jepang, Kento Momota yang kini berada di ranking dua dunia. Dari 15 pertemuan, Momota unggul dengan 11 kemenangan.

Pada nomor ganda, pasangan baru Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo akan menghadapi ganda putra ranking empat dunia Takuro Hoki / Yugo Kobayashi. Pasangan Jepang ini dikenal suka merepotkan ganda Indonesia.

Dari 13 pertemuan, Kevin, yang berpasangan bersama Marcus Fernaldi Gideon, berhasil mengantongi 11 kemenangan. Sedangkan Ahsan, bersama Hendra Setiawan, berhasil memenangkan tiga dari lima pertandingan melawan Hoki / Kobayashi.

Pada nomot tunggal kedua, Jonatan Christie akan menghadapi atlet peringkat 20 dunia, Kenta Nishimoto. Selain unggul secara peringkat, Jonatan yang kini berada di urutan delapan dunia, juga berhasil memetik enam kemenangan dari 10 pertemuan terakhir. Indonesia berpeluang besar memetik poin pada nomor ini.

Pada ganda kedua, Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi pasangan baru Jepang, Akira Koga / Yuta Watanabe. Berdasarkan data BWF, Akira / Yuta kini berada di ranking 1672 sektor ganda putra. Namun, pasangan Indonesia patut waspada lantaran kiprah Yuta, yang bersama Arisa Higashino, berada di ranking tiga dunia sektor ganda campuran.

Di partai kelima, Shesar Hiren Rhustavito tetap menjadi pilihan pelatih. Tunggal putra peringkat 24 dunia tersebut akan menghadapi Kodai Naraoka yang kini berada di ranking 48 dunia. Keduanya belum pernah saling berduel.

Berikut susunan pemain Indonesia vs Jepang di babak semifinal Thomas Cup 2022.

MS1. Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota

MD1. Mohammad Ahsan / Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi

MS2. Jonatan Christie vs Kanta Nishimoto

MD2. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Akira Koga / Yuta Watanabe

MS3. Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka