Hasil Final NBA: Warriors Kalahkan Celtics 107-88, Kedudukan Menjadi 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Golden State Warriors berhasil mengalahkan Boston Celtics dengan skor 107-88 dalam game kedua final NBA, Senin WIB, 6 Juni 2022. Hasil yang diraih di Chase Center, San Francisco, ini membuat kedudukan sementara antara kedua tim menjadi 1-1.

Ringkasan Pertandingan

Kuarter pertama berlangsung ketat. Golden State Warriors hanya unggul satu poin dari lawannya (31-30). Keadaan sama tersaji di kuarter kedua. Kali ini kedua tim tak mampu meraih poin seperti sebelumnya, Warriors unggul 21-20.

Keadaan berbeda terlihat pada kuarter keempat. Warriors tampil dominan. Dimotori Stephen Curry mereka memimpin 35-14 dalam raihan poin pada kuarter tersebut.

Pada kuarter terakhir, Celtics berusaha membalikkan keadaan. Mereka berhasil dan unggul dalam raihan poin 20-24. Namun, secara total mereka akhirnya takluk 88-107.

Pemain yang Berperan Penting

Di kubu Warriors, Curry menjadi pemain paling menentukan. Ia menyumbang 29 poin, juga memberi 6 rebound dan 4 assist.

Jordan Poole memberi 17 poin, Kevon Looney mencetak 12 poin. Sedangkan Andrew Wiggins dan Klay Thopson sama-sama mencetak 11 angka.

Untuk Boston Celtics, Jayson Tatum menjadi pemain paling menonjol. Ia memberi 28 poin, juga menorehkan 6 rebound dan 3 assist. Jaylen Bron mencetak 17 poin, sedangkan Derrick White menorehkan 12 angka.

Jadwal Final NBA Selanjutnya

Game ketiga final Final NBA akan berlangsung pada Kamis WIB, 9 Juni 2022. Pertandingan akan beralih ke kandang Celtics, TD Garden, Boston. Lokasi sama akan jadi tempat game keempat, pada 11 Juni WIB.

Final NBA 2022 memaki sistem best of seven. Dengan posisi 1-1, setidaknya masih dibutuhkan tiga laga lagi untuk menentukan tim juara.

