Final NBA 2022: Warriors Ungguli Celtics 3-2

TEMPO.CO, Jakarta - Golden State Warriors berhasil mengungguli Boston Celtics dalam lanjutan final NBA 2022 pada Selasa, 14 Juni 2022 waktu Indonesia. Memasuki game kelima, duel Warriors vs Celtics berakhir dengan skor 104-94 saat kedua tim bertemu di Chase Center markas Golden State.

Warriors menurunkan Andrew Wiggins, Otto Porter, Draymond Green, Klay Thompson, dan Stephen Curry. Forward Andrew Wiggins menjadi motor serangan bagi tim tuan rumah. Ia mencetak 26 poin, 13 rebound, dan 2 assist. Sedangkan guard Stephen Curry mengemas 16 poin, 3 rebound, dan 8 assist.

Di kubu Celtics, mereka mengandalkan Jayson Tatum, Al Horford, Robert Williams, Jaylen Brown, dan Marcus Smart. Tatum menjadi pemain yang paling banyak mengemas skor, yakni 27 poin, 10 rebound, dan 4 assist. Sedangkan di posisi kedua ada Smart dengan 20 poin, 3 rebound, 2 assist.

Golden State Warriors langsung tampil menyerang sejak awal game kelima dan menutup kuarter pertama dengan selisih 11 poin, yakni 27-16. Boston Celtics mulai bangkit pada kuarter kedua. Skuad asuhan Ime Udoka itu membukukan 23 poin atau hanya tertinggal satu angka.

Bahkan, pada kuarter ketiga, Boston Celtics mampu unggul 35-24 atas Golden State Warriors, sekaligus membuka harapan untuk memenangi laga. Sayang, harapan itu gagal terealisasi setelah Golden State Warriors menutup sesi ini dengan 29 poin atau berjarak sembilan angka dari Boston Celtics.

Dengan kemenangan pada game kelima, hari ini, Golden State Warriors tinggal selangkah lagi menuju gelar juara NBA 2021-2022. Laga keenam atau berikutnya akan berjalan pada Jumat, 17 Juni 2022.

Hasil Final NBA 2022

1. Warriors vs Celtics: 108-120

2. Warriors vs Celtics: 107-88

3. Celtics vs Warriors: 116-100

4. Celtics vs Warriors: 97-107

5. Warriors vs Celtics: 104-94

