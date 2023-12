Diskors NBA, Draymond Green Ditawari Naik Ring oleh Jake Paul dengan Kontrak Rp 155 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang YouTube yang menjadi petinju profesional Jake Paul mengajukan tawaran kepada bintang klub NBA Golden State Warriors, Draymond Green, untuk bertarung di atas ring. Sosok terkenal di Dunia tinju selebritas itu mengajukan tawaran kepada Green melalui X, yang sebelumnya dikenal dengan Twitter, pada Kamis, 14 Desember 2023.

Draymond Green hit me up I’ll get you on a card to fight $10 million