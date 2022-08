Kejuaraan Dunia BWF 2022: Kento Momota Tersingkir, Jepang Sisakan 1 Wakil

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain tunggal putra Jepang, Kento Momota, gagal melaju ke babak ketiga Kejuaraan Dunia BWF 2022. Pemain unggulan kedua tersebut kalah saat menghadapi wakil India, Prannoy H.S dua gim langsung dengan skor 17-21, 16-21 pada Rabu, 24 Agustus 2022.

Kento sempat memberikan perlawanan pada menit-menit awal dan bisa menyamakan kedudukan 4-4. Namun, perlahan Prannoy bisa menjaga jarak perolehan poin hingga fase internal dan unggul tipis dua poin. Keunggulan itu bisa dipertahankan Prannoy hingga gim poin dan akhirnya merebut kemenangan.

Memasuki babak kedua, Kento sempat memimpin tiga poin. Namun bisa diimbangi oleh Prannoy. Pemain peringkat 17 dunia ini lantas berbalik unggul dan membuat kedudukan menjadi 13-7. Jarak tersebut tidak bisa dikejar oleh Kento dan gim kedua pun menjadi milik Prannoy kembali.

Kemenangan tersebut menjadi yang perdana bagi Prannoy. Sebelumnya, dari tujuh kali pertemuan, Kento Momota selalu meraih kemenangan.

Di babak ketiga, Prannoy akan bertemu dengan rekan senegaranya, Lakshya Sen yang merupakan unggulan kesembilan. Sementara bagi Jepang, dengan terhentinya Kento Momota maka hanya ada satu wakil di Kejuaraan Dunia BWF 2022 untuk nomor tunggal putra, yakni Kenta Nishimoto. Ia berhasil mengalahkan Felix Burestedt dari Swedia di babak kedua.

Berikut jadwal babak ketiga tunggal putra di BWF World Championships, Kamis, 25 Agustus 2022

- Viktor Axelsen (Denmark) vs Sitthikom Thammasin (Thailand)

- Anthony Ginting (Indonesia) vs Shi Yu Qi (Cina)

- Chou Tien Chen (Taiwan) vs Lee Cheuk Yiu (Hong Kong)

- Jonatan Christie (Indonesia) vs Wang Tzu Wei (Taiwan)

- Ng Ka Long Angus (Hong Kong) vs Loh Kean Yew (Singapura)

- Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Kenta Nishimoto

- Zhao Jun Peng (Cina) vs Lee Zii Jia (Malaysia)

- Lakshya Sen (India) vs Prannoy H.S (India)

