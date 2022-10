Jadwal Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2022: Lawan Jepang di Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Futsal Indonesia menorehkan sejarah dengan lolos ke babak perempat final Piala Asia Futsal 2022. Tim Garuda selanjutnya akan berebut tiket semifinal dengan Jepang.

Indonesia lolos ke perempat final setelah menang 4-1 atas Taiwan dalam laga terakhir Grup C di Saat Al Abdullah Hall, Kuwait City, Minggu malam 2 Oktober.

Tiga gol Timnas futsal Indonesia diborong Muhammad Fajriyan, yang dilengkapi gol Shauqi Saud. Adapun satu-satunya gol balasan Taiwan dicetak Lin Chih-Hung.

Hasil ini membuat Timnas Indonesia lolos ke perempat final. Tim asuhan Mohammad Hashemzadeh ini melaju sebagai runner-up Grup C, di bawah Iran yang jadi juara grup.

Indonesia berlaga di Piala Asia Futsal untuk ke-10 kalinya. Namun, baru kali ini mereka mampu melwati babak penyisihan grup.

Di babak perempat final, Indonesia akan menghadapi Jepang, yang pernah jadi juara tiga kali. Jepang melaju ke babak perempat final sebagai juara Grup D. Mereka sempat dikalahkan Arab Saudi 1-2, tapi mampu menekuk Korea Selatan (6-0) dan Vietnam (2-0).

Vietnam tetap lolos sebagai runner-up Grup D. Negara Asia Tenggara lainnya, Thailand, lolos sebagai juara Grup A.

Jadwal perempat final Piala Asia Futsal 2022:

Selasa, 4 Oktober 2022

15:00 Iran vs Vietnam

18:00 Jepang vs Indonesia

21:00 Thailand vs Tajikistan.

Rabu, 5 Oktober 2022

00:00 Uzbekistan vs Kuwait.

Jadwal semifinal Piala Asia Futsal 2022 akan berlangsung 6 Oktober. Sedangkan perebutan gelar juara dan posisi ketiga pada 8 Oktober 2022.

Fakta Penting:

Timnas Futsal Indonesia pernah tampil di Piala Asia Futsal edisi 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, dan 2014. Dalam semua kesempatan itu, mereka selalu kandas di babak penyisihan grup.

