Jadwal Bulu Tangkis French Open 2022, 9 Wakil Indonesia Berjuang ke Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak sembilan wakil Indonesia akan berlaga di babak kedua turnamen bulu tangkis French Open 2022. Mereka akan berusaha merebut tiket ke babak perempat final turnamen World Tour Super 750 di Stade Pierre de Coubertin, Paris, pada Kamis, 27 Oktober 2022.

Indonesia memiliki dua wakil di nomor tunggal putra. Jonatan Christie akan melawan wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus. Laga ini menjadi laga berat bagi Jonatan lantaran head to head yang tak menguntungkan. Dari sembilan pertemuan, ia harus menelan kekalahan sebanyak lima kali. Adapun Shesar Hiren Rhustavito berusaha meneruskan tren positif saat menghadapi wakil Jepang, Kodai Naraoka.

Di sektor ganda putra, Indonesia mengandalkan tiga pasangan setelah Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Hendra Setiawan / Mohammad Ahsan tersingkir. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto berusaha meneruskan penampilan impresif mereka saat menghadapi wakil Inggris, Ben Lane / Sean Vandy. Bagas Maulana / Muhammad Shobul Fikri dan Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin akan turun menghadapi wakil Malaysia.

Di nomor ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di French Open 2022. Mereka akan menghadapi jagoan Malaysia, Pearly Tan/Thinaah Muralitharan. Febriana / Amalia jelas tak diunggulkan. Selain kalah secara peringkat, mereka juga kalah secara head to head. Dari tiga pertemuan, pasangan nomor 28 dunia itu kalah dua kali.

Di nomor ganda campuran, Indonesia masih punya tiga wakil. Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela, dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan berjuang melewati sejumlah pemain unggulan.

Berikut jadwal bulu tangkis French Open 2022 babak kedua mulai pukul 18.00 WIB, Kamis, 27 Oktober 2022.

Lapangan 1 Stade Pierre de Coubertin

P3: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia)

P4: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ben Lane/Sean Vendy (Inggris)

P10: Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Terry Hee Yong Kai/Jessica Tan Wei Han (Singapura)

Lapangan 2 Stade Pierre de Coubertin

P10: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Seo Seung Jae/Chae Yu Jung (Korea Selatan)

Lapangan 3 Stade Pierre de Coubertin

P7: Bagas Maulana/Muhammad Shobul Fikri vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia)

Lapangan 4 Stade Pierre de Coubertin

P2: Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau (Jerman).

P3: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)

P4: Shesar Hiren Rhustavito vs Kodai Naraoka (Jepang)

P5: Jonatan Christie vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)

