Hasil Hylo Open 2022: Vito Lolos Tanpa Bertanding, Ginting dan Rehan/Lisa Juga Melaju

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga wakil Indonesia lolos ke babak kedua turnamen bulu tangkis Hylo Open 2022 di Saarlandhalle Saarbrucken, Rabu, 2 November 2022. Mereka adalah Shesar Hiren Rhustavito, Anthony Sinisuka Ginting, dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito, memastikan tiket lolos ke babak kedua tanpa bermain. Lawannya yang berasal dari India, Prannoy HS, mengundurkan diri.

Vito bersukur bisa lolos. "Saya tidak tahu kenapa lawan memutuskan untuk walkover. Bagi saya, ya bersyukur, tanpa turun bertanding dan mengeluarkan keringat, saya bisa melaju ke babak selanjutnya," kata dia dalam rilis PBSI.

"Setelah hari ini tidak bertanding, ya saya sedikit diuntungkan karena bisa menghemat tenaga. Waktunya bisa digunakan untuk persiapan lagi, untuk menghadapi pertandingan di babak selanjutnya," ujar dia menambahkan.

Di babak selanjutnya, Vito akan berhadapan antara pemenang, Shi Yu Qi (Cina) dan Loh Kean Yew (Singapura).

Semetara itu, kemenangan juga diraih oleh ganda campuran, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Mereka mengalahkan wakil dari Jerman, Mark Lamsfuss/Isabel Lohau, 21-17 dan 21-14.

"Saya merasa senang menang di babak pertama Hylo Open 2022. Maklum saya dan Lisa sebelumnya sudah dua kali kalah lawan mereka, jadi kita sudah tahu apa yang harus diwaspadai lawan. Kita tahu bagaimana bentuk permainan lawan," kata Rehan.

"Untuk persiapan menghadapi pertandingan di babak kedua besok, kurang lebih sama. Kami mempersiapkan fisik dengan baik. Selain itu ingin fokusnya ditambah lagi," ujar dia menambahkan.

Di babak 16 besar, Rehan/Lisa masih menunggu pemenang dari Patrick Scheile/Franziska Volkmann (Jerman) dan William Villeger/Anne Tran (Prancis).

Wakil Indonesia lainnya, Anthony Sinisuka Ginting, melaju dengan mengalahkan Nhat Nguyen (Irlandia) dengan skor 21-13, 21-10.

Secara total sudah ada lima wakil Indonesia yang lolos ke babak kedua. Sehari sebelumnya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari juga melaju.

Hasil wakil Indonesia di babak pertama Hylo Open 2022:

Shesar Hiren Rhustavito vs Prannoy (India): menang walkover.

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau: menang 21-17, 21-14.

Anthony Sinisuka Ginting vs Nhat Nguyen (Irlandia): menang 21-13, 21-10.

Jadwal wakil Indonesia lainnya hari ini:

Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) vs Lianne Tan (Belgia)

Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia) vs Brian Yang (Kanada)

Sameer Verma (India) vs Jonatan Christie (Indonesia/6).

