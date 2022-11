Hylo Open 2022: 4 Wakil Indonesia di Tunggal Putra Lolos Babak 2, Jonatan vs Chico Berebut Tiket Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Anthony Sinisuka Ginting melaju ke babak kedua Hylo Open 2022 setelah mengalahkan wakil dari Irlandia, Nhat Nguyen dengan skor 21-13, 21-10, Rabu, 2 November 2022.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Saarlandhalle Saarbrucken, Nhat Nguyen sempat berhasil mengejar ketertinggalan dan menyamakan kedudukan 13-13 di game pertama. Namun, setelah itu, Ginting mampu memborong delapan poin beruntun untuk memenangi game pembuka.

Di game kedua, pemain tunggal Indonesia peringkat enam dunia itu lebih mendominasi pertandingan. Ginting yang menjadi unggulan kelima turnamen ini dapat meraih kemenangan dengan skor 21-10 di game kedua, setelah bermain 37 menit.

"Kunci kemenangan, mungkin lebih menerapkan permainan agresif, dengan lebih menekan," kata Ginting usai pertandingan, seperti dikutip dari rilis PBSI.

"Di game kedua, angkanya bisa terlampau jauh mungkin karena saya bisa lebih tenang. Selain itu, saya juga bisa membaca permainan lawan seperti apa dari game pertamanya," tuturnya.

Ginting berharap kemenangan yang diraih di babak pertama ini bisa menjadi modal untuk pertandingan selanjutnya. "Semoga bisa bermain lebih baik dan bisa memberikan yang maksimal di lapangan nanti," ujarnya.

Jonatan, Shesar, dan Chico juga lolos ke babak kedua

Selain Anthony Ginting, tiga pebulu tangkis tunggal putra Indonesia lainnya juga lolos ke babak kedua, yakni Shesar Hiren Rushavito, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Jonatan Christie.

Shesar melaju ke babak kedua tanpa berkeringat karena lawannya, Prannoy H. S. dari India memutuskan walkover. "Setelah hari ini tidak bertanding, ya saya sedikit diuntungkan karena bisa menghemat tenaga. Waktunya bisa digunakan untuk persiapan lagi untuk menghadapi pertandingan di babak selanjutnya," katanya.

Jonatan juga diuntungkan karena lawannya, Sameer Verma dari India, memutuskan mengundurkan diri saat pertandingan game pertama tengah berlangsung. Ketika itu kedudukan 10-5.

Chico yang harus bekerja keras untuk bisa sampai di babak kedua. Dia bermain tiga game untuk bisa menyingkirkan wakil Kanada, Brian Yang dengan skor 16-21, 21-18, 21-13.

Dari empat wakil Indonesia itu, satu wakil sudah dipastikan bakal ke perempat final. Sebab, Chico dan Jonatan akan bertarung di babak kedua. Sementara itu, Ginting akan menghadapi pemain Jepang, Kodai Naraoka dan Shesar menghadapi pemain Singapura unggulan keempat Loh Kean Yew.

Berikut rekap hasil pertandingan babak pertama:

Anthony Sinisuka Ginting (5) vs Nhat Nguyen (Irlandia) - 21-13, 21-10

Shesar Hiren Rhustavito vs Prannoy H. S. (India) - lawan walkover

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Brian Yang (Kanada) - 16-21, 21-18, 21-13

Jonatan Christie (6) vs Sameer Verma (India) - 10-5 retired

Jadwal babak kedua:

Anthony Sinisuka Ginting (5) vs Kodai Naraoka (Jepang)

Shesar Hiren Rhustavito vs Loh Kean Yew (Singapura) (4)

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Jonatan Christie (6)

Baca Juga: Hasil Hylo Open 2022: Vito Lolos Tanpa Bertanding, Ginting dan Rehan/Lisa Juga Melaju