Pele Yakinkan Penggemar Soal Kondisi Kesehatannya Lewat Media Sosial : Saya Kuat

Hasil - Klasemen Piala Dunia 2022 Grup G dan H: Brasil dan Portugal Kalah tapi Juara Grup, Korea dan Swiss Lolos

Hasil Piala Dunia 2022 pada Jumat malam: Korea Selatan vs Portugal 2-1, Ghana vs Uruguay 0-1, Kamerun vs Brasil 1-0, Serbia vs Swiss 2-3.