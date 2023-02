Hasil Proliga 2023 Sabtu 4 Februari: Kalahkan Popsivo 3-1, Pertamina Fastron Kian Mapan di Puncak Klasemen Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Tim putri Jakarta Pertamina Fastron makin mapan di puncak klasemen kompetisi bola voli Proliga 2023. Mereka meraih kemenangan dalam laga pertamanya di putaran kedua, dengan menekuk Jakarta Popsivo Polwan dengan skor 3-1 (25-20, 23-25, 25-20, 25-22), Sabtu, 4 Februari 2023.

Kemenangan yang diraih di GOR Tri Dharma Gresik itu merupakan yang kelima dari enam laga yang sudah dijalani. Mereka kini memuncaki klasemen sementara dengan nilai 16, unggul empat angka dari juara bertahan Bandung Bjb Tandamata, yang hari ini akan bermain melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Jakarta Popsivo Polwan menelan kekalahan keempatnya dalam enam laga. Mereka ada di posisi kelima klasemen dengan nilai 4, hanya unggul satu poin dari Jakarta Elektrik PLB yang ada di dasar klasemen dan belum menang dari enam laga yang dijalaninya.

Megawati Hangestri Pertiwi kembali jadi motor kemenangan Fastron. Ia mencetak poin terbanyak di timnya, yakni 29 yang 27 di antaranya diraih lewat spike.

Bytsenko Oleksandra menambahkan 16 angka. Sedangkan Yola Yulliana mencetak 12 poin.

Di kubu Jakarta Popsivo Polwan, Franchiane Ritchter tampil paling menonjol. Ia mencetak 20 poin. Rekan setimnya tak ada yang bisa mencetak lebih dari 10 poin.

Hasil dan Jadwal Proliga 2023 Sabtu, 4 Februari 2023:

(Putri) Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Fastron: 1-3 (20-25, 25-23, 20-25, 22-25).

14:00 WIB: (Putra) Jakarta LavAni Allo Bank vs Kudus Sukun Badak

16:00 WIB: (Putri) Bandung bjb Tandamata vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

18:30 WIB: (Putra) Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta STIN BIN.

Klasemen Proliga 2023 Putri

1. Jakarta Pertamina Fastron: 6 kali main, 5 kali menang, 16 poin

2. Bandung Bjb Tandamata: 6 kali main, 4 kali menang, 12 poin

3. Jakarta BIN: 7 kali main, 4 kali menang 12 poin

4. Gresik Petrokimia: 5 kali main, 3 kali menang, 7 poin

5. Jakarta Popsivo: 6 kali main, 2 kali menang, 4 poin

6. Jakarta Elektrik: 6 kali main, 0 kali menang, 3 poin.

