Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2023 Minggu Sore 14 Mei: Tambah 2 Emas, Indonesia Naik ke Posisi 3, Geser Kamboja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kontingan Indonesia menambah dua medali emas SEA Games 2023 pada Minggu pagi hingga sore, 14 Mei 2023. Tambahan itu mengantar Tim Merah Putih naik ke posisi ketiga klasemen perolehan medali, menggeser tuan rumah Kamboja.

Dua emas itu diraih dari cabang bola basket, yakni lewat tim basket putri dan, serta dari cabang angkat besi, lewat Juliana Klarisa dari nomor 55 kilogram putri.

Tim bola basket putri Indonesia mencetak sejarah lewat perolehan medali emas pertama di SEA Games. Mereka sudah memastikan emas itu sejak Sabtu dan mampu menyempurnakan pencapaian dengan memenangi laga terakhir atas Singapura dengan skor 86-39 di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh.

Pelatih Timnas Bola Basket Putri Lin Chin-Wen yang berasal dari Cina mengatakan kesuksesan tersebut tak lepas dari persiapan matang yang dilakukan.

"Kami berlatih tanpa henti karena memang tidak ada liga untuk putri di Indonesia. Kami juga melakukan uji coba ke Taiwan. Semangat dan motivasi para pemain berbeda dengan tahun lalu (SEA Games 2021 Vietnam). Mereka solid hingga bisa menampilkan permainan terbaik mereka," ujar Lin Chin-Wen.

Kemenangan itu membuat Indonesia kokoh pada puncak klasemen dengan 12 poin, hasil dari enam kemenangan beruntun. Skuad Merah Putih memenangi semua pertandingan yang menggunakan format setengah kompetisi.

Dalam perjalanannya, Skuad Merah Putih membuka laga dengan kemenangan atas Vietnam dengan skor 67-62. Setelahnya, timnas menang atas Thailand 70-69, Malaysia 85-57, Filipina 68-89, dan Kamboja 100-54.

Emas ini menjadi sejarah karena untuk kali pertama akhirnya tim putri ndonesia bisa menjadi yang terbaik dalam pesta olahraga terakbar di ASEAN. Prestasi terbaik Indonesia sebelumnya adalah meraih tiga perak, masing-masing pada SEA Games 1991 di Filipina, 2015 di Singapura, dan 2021 di Vietnam.

Juliana Klarisa Bikin Kejutan

Cabang olahraga angkat besi menambah koleksi medali emas lewat Juliana Klarisa di nomor 55 kg putri. Dalam lomba di komplek Olympic Stadium Phnom Penh, Minggu, Juliana Klarisa bersaing dengan wakil dari empat negara yaitu Try Sopheakreach dari Kamboja, Rosalinda Baclas Faustino dari Filipina, Poisian Yodsarn dari Thailand, dan Thi Thuy Tien Nguyen wakil dari Vietnam.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Juliana Klarisa yang tampil percaya diri membukukan total angkatan 186 kg yang terdiri dari angkatan terbaik di snatch 81 kg, sedangkan di clean and jerk 105 kg. Dengan hasil tersebut atlet asal Jambi itu berhak meraih emas.

Untuk medali perak direbut oleh lifter asal Filipina Rosalinda Baclas setelah mencatatkan total angkatan 184 kg, terdiri dari 80 snatch dan 104 clean and jerk. Sedangkan medali perunggu menjadi milik atlet tuan rumah Kamboja. Total angkatan Try Sopheakreach di snatch dan clean and jerk 83 kg.

Juliana Klarisa yang merupakan peraih medali emas PON Papua itu menyumbang emas kedua bagi Indonesia. Sebelumnya angkat besi menyumbangkan emas lewat lifter senior Eko Yuli Irawan di nomor 61 kg putra.

Selanjutnya: Posisi Indonesia dalam klasemen perolehan medali