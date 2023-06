Hasil Indonesia Open 2023: Rinov / Pitha Lolos Babak Kedua Kalahkan Pemain Prancis Unggulan Kelima

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ganda campuran Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari mengawali kiprahnya di Indonesia Open 2023 dengan mulus. Pasangan ini berhasil menyingkirkan pemain Prancis unggulan kelima, Thom Gicquel / Delphine Delrue, Rabu, 14 Juni 2023.

Rinov / Pitha mengalahkan mereka dalam dua game langsung, 21-14, 21-15, di pertandingan yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, dengan durasi 38 menit. Hasil ini membuat rekor pertemuan mereka menjadi 2-1 untuk keunggulan pasangan Indonesia ini.

Pertandingan berlangsung sengit di awal laga. Terjadi kejar mengejar poin hingga 9-9. Tetapi, setelah interval game, 11-9, Rinov / Pitha terus unggul dan akhirnya tak terkejar game pertama berakhir dengan 21-14.

Game kedua, Thom / Delphine unggul lebih dulu, 11-7. Namun, Rinov / Pitha berhasil mengejar ketertinggalan dan menyamakan kedudukan 12-12. Sempat terjadi angka kembar 13-13, sebelum pemain Indonesia berbalik unggul dan memenangi pertandingan dengan skor 21-15.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan lolosnya Rinov / Pitha, tiga pasangan ganda campuran wakil dari tuan rumah telah memastikan tempat di babak kedua Indonesia Open 2023. Dua pasangan lainnya, Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati dan Praven Jordan / Melati Daeva Oktavianti.

Rehan / Lisa lolos ke babak kedua Indonesia Open 2023 dengan menyingkirkan pemain Malaysia unggulan ketujuh Goh Soon Huat / Lai Shevon Jamie lewat tiga game, 13-21, 26-24, 21-17. Sementara, Praveen / Melati mengalahkan Chan Peng Soon / Cheah Yee See yang juga dari Malaysia, 21-16, 21-9.

Pilihan Editor: Hasil Indonesia Open 2023: Chico Aura Dwi Wardoyo Kandas di Babak Pertama, Kalah dari Loh Kean Yew