5 Hal tentang Dominik Szoboszlai, Pemain Baru Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Dominik Szoboszlai dari rekrutan baru Liverpool dari RB Leipzig. Liverpool dikabarkan telah menebus klausul rilis pemain tim nasional Hungaria itu dengan biaya 70 juta euro atau sekitar Rp 1,14 triliun.

Tentang Dominik Szoboszlai

1. Keluarga pesepak bola

Mengutip situs web Bundesliga, ayah Dominik, Zsolt Szoboszlai mantan pesepak bola Hungaria. Zsolt mengasah keterampilan sepak bola putranya sejak usia tiga tahun. “Ayah saya adalah faktor kunci dalam perkembangan saya," kata Dominik. “Saya percaya tanpa keluarga, saya tidak akan berada di tempat sekarang."

2. Pemain keempat Hungaria yang bermain di Liverpool

Mengutip situs web Liverpool, Dominik Szoboszlai pemain keempat asal Hungaria yang bergabung dalam tim Liverpool. Liverpool pernah mendatangkan Istvan Kozma pada Februari 1992. Pemain lini tengah tersebut bermain di 10 penampilan sebelum meninggalkan Anfield pada musim 1993.

Kiper Adam Bogdan yang tiba dengan status bebas transfer pada 2015 hingga 2019. Ia memainkan enam pertandingan selama musim debutnya di Merseyside. Setelah itu, Peter Gulacsi yang menghabiskan lima tahun di Liverpool dan ditempatkan di bangku cadangan sebanyak 51 kali.

3. Pesepak bola Hungaria yang populer

Dominik Szoboszlai sosok yang sangat populer untuk tim nasional Hungaria. Dominik pernah memastikan tempat Hungaria di UEFA Euro 2020, dikutip dari This is Anfield. Pada Juni 2022 ia mencetak gol penalti saat mengalahkan Inggris 1-0. Gol tersebut kemenangan pertama atas The Three Lions dalam 50 tahun. Pada usia 22 tahun, dia sudah memiliki 32 caps untuk Hungaria dan telah mencetak tujuh gol internasional.

4. Pernah bermain di Anfield

Timnas Hungaria itu pernah bermain di Anfield kandang Liverpool, saat Salzburg melawan Liverpool dua kali selama fase grup Liga Champions 2019-2020. Dominik bermain 71 menit dari pertemuan pertama itu, yang akhirnya dimenangkan oleh Liverpool 4-3.

5. Diincar Arsenal

Pada penghujung 2020, Arsenal mengincar Dominik Szoboszlai. Waktu itu Szoboszlai diyakini akan menjadi salah satu pemain yang bergabung dengan The Gunners. Isu menguat setelah Bull Salzburg dikabarkan sudah siap melepasnya ke klub lain.

