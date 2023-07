Hasil Voli SEA V League 2023: Fahri Septian Putratama Jadi Pemain Terbaik di Putaran Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet timnas bola voli putra Indonesia, Fahri Septian Putratama, menjadi pemain terbaik (MVP) putaran pertama SEA V League 2023 yang berlangsung di Gelanggang Olahraga Candradimuka Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor.

Pemain terbaik Proliga 2023 itu tampil impresif selama dua pertandingan yang berlangsung mulai 22 hingga 23 Juli 2023. Ia juga punya andil membawa Indonesia memuncaki klasemen sementara SEA V League 2023.

Saat menghadapi Thailand, Minggu, 23 Juli 2023, Fahri tampil mendominasi pertandingan dengan mencatatkan 23 poin dari 20 spike, dua blok dan satu serve. Pada pertandingan sebelumnya, Fahri, yang baru sembuh dari cedera otot yang membuatnya absen di AVC Challange Cup 2023, turun kembali ke lapangan saat menghadapi Filipina dan mencatatkan total 13 poin dari 12 spike dan 1 blok.

Adapun pada pertandingan pembuka menghadapi Filipina, Fahri belum dimainkan oleh pelatih timnas Indonesia Jiang Jie.

Selain Fahri, pemain-pemain Indonesia seperti Hendra Kurniawan dan Farhan Halim memperoleh penghargaan terbaik di posisinya masing-masing. Hendra Kurniawan terpilih sebagai best middle bloker di putaran pertama sementara Farhan Halim terpilih sebagai best outside spiker.

Berikut daftar pemain yang memperoleh gelar individual di putaran pertama SEA V League 2023.

Best Outside Spiker: Phanram Anurak (THA) dan Farhan Halim (INA)

Best Opposite: Steven Charles Rotter (PHI)

Best Middle Blocker: Nilsawai Kissada (THA) dan Hendra Kurniawan (INA)

Best Libero: Charoensuk Tanapat (THA)

Best Setter: Dinh Van Duy (VIE)

Most Valuable Player: Fahri Septian Putratama (INA)

Timnas Bola Voli Putra Indonesia di SEA VLeague 2023. (PBVSI)

