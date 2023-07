Jadwal Final Japan Open 2023 Minggu 30 Juli: Duel Jonatan Christie vs Viktor Axelsen Jadi Laga Terakhir

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal final Japan Open 2023 akan berlangsung pada hari ini, Minggu, 30 Juli 2023. Indonesia memiliki satu wakil, yakni pebulu tangkis tunggal putra Jonatan Christie, yang akan berduel dengan pemain rangking satu dunia, Viktor Axelsen.

Rangkaian pertandingan final turnamen bulu tangkis BWF Super 750 ini akan berlangsung mulai 09.00 WIB di Yoyogi 1st Gymnasium, Tokyo, Jepang. Pertarungan Jonatan vs Axelsen akan menjadi partai penutup.

Pemain Indonesia rangking sembilan dunia ini telah sembilan kali menghadapi Axelsen dan baru dua kali bisa mengalahkannya. Dalam empat pertandingan terakhir, Jonatan selalu kalah.

Kemenangan terakhir atas pemain Denmark itu diraih saat bertanding di babak semifinal French Open 2019 lalu. Kala itu, Jojo menang setelah bermain sengit tiga game selama 1 jam 21 menit, dengan skor 21-7, 20-22, 19-21.

Terlepas dari rekor buruk berhadapan dengan Exelsen, keberhasilan Jonatan mencapai final di Japan Open 2023 ini memberikan motivasi tersendiri baginya. Sebab, di turnamen ini, empat tahun lalu, pebulu tangkis Indonesia ini juga berhasil mencapai partai puncak, tetapi gagal juara setelah dikalahkan pemain tuan rumah Kento Momota.

"Final kedua saya di Japan Open setelah tahun 2019 dan saya senang pastinya. Terlebih karena saya bisa mengambil poin lebih banyak di sini setelah beberapa turnamen tidak cukup bagus," ujar Jonatan dikutip dari keterangan tim media PBSI, Sabtu, 29 Juli 2023.

Sementara itu, tuan rumah berpotensi meraih dua gelar juara. Di sektor ganda putra, Takuro Hoki / Yugo Kobayashi akan bertarung melawan Lee Yang / Wang Chi-Lin dari Taiwan dalam laga final.

Kemudian, di ganda campuran, Yuta Watanabe / Arisa Higashino bakal berduel melawan pemain terbaik Thailand, Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai.

Korea Selatan dan Cina, keduanya juga berpeluang membawa pulang dua gelar dari sektor tunggal putri dan ganda putri. An Se Young akan melawan He Bing Jiao. Lalu, Kim So Yeong / Kong Hee Yong menghadapi Chen Qing Chen / Jia Yi Fan.

Jadwal pertandingan final Japan Open 2023, mulai 09.00 WIB:

Ganda putri: Chen Qing Chen / Jia Yi Fan (Cina/1) vs Kim So Yeong / Kong Hee Yong (Korea Selatan/4)

Ganda putra: Lee Yang / Wang Chi-Lin (Taiwan) vs Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Jepang/5)

Tunggal putri: He Bing Jiao (Cina/5) vs An Se Young (Korea Selatan/2)

Ganda campuran: Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Jepang/3) vs Dechapol Puavaranikroh / Sapsiree Taerattanachai (Thailand/2)

Tunggal putra: Viktor Axelsen (Denmark/1) vs Jonatan Christie (Indonesia/5)

